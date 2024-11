Ribaltone Red Bull: ecco il compagno di Verstappen

Ribaltone in casa Red Bull, scelto il nuovo compagno di squadra del campione del mondo, Max Verstappen

Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che nel mondo della Red Bull possano esserci importanti cambiamenti e novità a partire dalla prossima stagione. Ovviamente l’argomento di questa vicenda non può che essere quella relativa al possibile futuro compagno di team di Max Verstappen.

La cosa certa è che Sergio Perez sembra essere in serio pericolo nel perdere il suo posto. Lo dimostra chiaramente il suo 2024 a dir poco deludente dal punto di vista dei risultati. Di conseguenza i vertici alti della Red Bull stanno facendo il punto della situazione su chi potrà affiancare il pilota belga-olandese a partire dal 2025. L’ultima parola, quindi, ce l’avrà il team manager della squadra, Christian Horner. La lista dei possibili candidati è molto lunga.

Red Bull, parte il cast per scegliere il nuovo compagno di Verstappen

Se in un primo momento il nome principale per la Red Bull era quello di Carlos Sainz (con tanto di smentita da parte di Horner nel corso di una intervista rilasciata a “TalkSport“), le cose sono andate decisamente a cambiare. Adesso, infatti, per il team leader mondiale della Formula 1 uno dei candidati principali sembra essere Valtteri Bottas. Non è un mistero che quest’ultimo abbia deciso di non proseguire il suo rapporto lavorativo con la Sauber.

Anche se, allo stesso tempo, non si placano le voci sul fatto che Bottas possa tornare alla Mercedes nel ruolo di pilota di riserva. Quello del finlandese, però, non è affatto l’unico nome che circola nel team della Red Bull. Tra quelli che piacciono c’è anche quello di Kevin Magnussen. Il pilota sarà uno degli svincolati di lusso a partire dal prossimo anno. Una buona soluzione per la scuderia austriaca.

Così come non è da scartare la possibile permanenza di Sergio Perez. Il messicano gode di un forte sostegno commerciale ed anche dei suoi tifosi. Anche se, come riportato in precedenza, le sue ultime prestazioni hanno fatto storcere il naso ai vertici alti della Red Bull. Tra le soluzioni possibili spunta anche il nome di Franco Colapinto. Il nativo di Buenos Aires, dal suo arrivo in F1, ha impressionato tutti per la sua tenacia e voglia di fare. Il suo profilo giovane potrebbe piacere molto alla Red Bull.

In conclusione, l’ultimo possibile nome sulla lista degli austriaci, potrebbe portare a quello di Liam Lawson. Anche lui un prospetto giovane (classe 2002). Con la differenza, però, che già fa parte della famiglia Red Bull. Proprio lui è il principale contendente per affiancare Max Verstappen la prossima stagione. Basti pensare che nelle prime tre gare che ha disputato il pilota ha dato del filo da torcere (se non fastidio) ad eccellenze del calibro come Fernando Alonso e Sergio Perez.