Infortunio serio e stagione finita: doppia tegola per Inter e Juve

Colpo di scena in Serie A, l’infortunio rischia di cambiare tutto: Juventus e Inter corrono ai ripari.

Quando si gioca così tante partite tra club e nazionale, il rischio di farsi male e di andare incontro ad un lungo stop aumenta considerevolmente. Ne sanno qualcosa in Serie A, soprattutto la Juventus che in queste ultime settimane ha visto finire in infermerie alcuni dei suoi elementi più importanti.

Nuovo stop in vista e situazione che rischia di ripercuotersi anche sulla già citata Vecchia Signora e anche sull’Inter. Due società alla ricerca della loro identità migliore che in questa stagione dovranno affrontare più di qualche problema, non solo legato al campo ma anche in fase di calciomercato. L’ultimo stop può infatti cambiare la carte in tavola ancora una volta.

Ora c’è la pausa per la nazionali e poi, verso fine novembre, si tornerà in campo fino alla sosta di Natale. Lì i club torneranno concretamente al lavoro per finire di sistemare le proprie rose. Juve e Inter hanno un obiettivo in comune ma attenzione perché, come detto, il lungo stop può ora sconvolgere i loro piani.

Serie A, Juventus e Inter beffate: tutta colpa dell’infortunio

Il nome più discusso delle ultime settimane è quello di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen che ha già annunciato che entro la fine della stagione andrà via. Sul capitano dei tedeschi è forte l’interessamento di Inter e Juventus, che lo vedrebbe come perfetto sostituto di Bremer, ma c’è un altro club che potrebbe bruciare le due compagini del nord e si tratta niente meno del Real Madrid.

Ed è qui che entra in gioco l’infortunio. Problemi seri per Eder Militao che si è rotto il ginocchio e dovrà necessariamente rimanere fuori uso per circa nove mesi. Altra tegola nella stagione altalenante del Real che ha però tutte le intenzioni di sopperire all’infortunio del difensore gettandosi a capofitto nella trattative di mercato. In Spagna, che sono sicuri Tah andrà al Real Madrid, credono che i Blancos anticiperanno i tempi e invece che aspettare fine stagione troveranno l’accordo già ad inizio 2025.

Concorrenza bruciata da parte del club madridista che è pronto a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro. Mossa che permetterebbe di mettersi definitivamente dietro Juventus e Inter che avrebbero invece preferito accaparrarsi il cartellino di Tah a fine stagione. La pista che porta al difensore del Leverkusen è passata da calda a rovente, ancora qualche giorno e si potrà chiudere.