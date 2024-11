Dalla Roma alla Juve: via libera ufficiale

L’indiscrezione di mercato proveniente dalla Germania gioca a favore dei piani bianconeri: prende quota il colpo di gennaio

Tutti sul mercato. Chi per un motivo, chi per l’altro, la quasi totalità dei club di Serie A starebbe già pianificando le mosse in vista della riapertura delle contrattazioni, fissata per il 2 gennaio del 2025. Se in alcuni casi i prossimi interventi sul mercato apparivano scontati data l’incompletezza della rosa a disposizione, in altre situazioni l’urgenza di intervenire è aumentata a causa di due fattori: la deludente stagione della squadra e i gravi infortuni che hanno falcidiato uno specifico reparto.

La Juve, suo malgrado, si ascrive a due di queste categorie le categorie. Già perché se era apparsa evidente la lacuna riferibile alla mancanza di un attaccante di scorta che potesse e possa far rifiatare Dusan Vlahovic, nessuno si sarebbe aspettato di dover intervenire sulla difesa. Né prima dell’inizio della stagione, né fino a Lipsia-Juventus. La gara che ha irrimediabilmente cambiato il volto della retroguardia bianconera.

Il match contro la compagine tedesca ha segnato una sorta di spartiacque nella stagione della compagine di Thiago Motta. È la partita nella quale Gleison Bremer si è infortunato gravemente, compromettendo praticamente in modo definitivo la sua stagione. Da quel momento l’imperforabile difesa della Juve, eccezion fatta per gli ottimi progressi messi in mostra nell’ultimo match contro il Torino, ha iniziato a scricchiolare come mai fatto in precedenza.

Inevitabile dunque il bisogno di tornare sul mercato già nella finestra di gennaio, con dei nomi anche altisonanti messi in agenda dal Dt Cristiano Giuntoli. Uno di questi, un campione del mondo, potrebbe arrivare a prezzo di saldo da un club di Serie A.

Dietrofront Borussia, c’è il ‘via libera’ per Hummels alla Juve

Clamorosamente escluso dall’ormai ex allenatore della Roma Ivan Juric in tutte la gare disputate sotto la sua sfortunata gestione – fatta eccezione per i 23′ in campo a Firenze, sul punteggio di 4-1 per la Viola e con i giallorossi in dieci – Mats Hummels non si aspettava di certo un trattamento di questo tipo.

Arrivato su precisa richiesta di Daniele De Rossi – altro silurato della scellerata gestione della famiglia Friedkin – nell’ultimo giorno del mercato estivo, il tedesco non ha mai giocato. L’idea di una rescissione anticipata del contratto è già balenata nella testa del campione, tanto più ben 8 club tedeschi avevano pensato ad un suo ingaggio per gennaio.

Tutto lasciava presagire che Mats sarebbe potuto tornare a casa, in quel Borussia Dortmund col quale aveva disputato la sua ultima gara da titolare a Wembley in occasione della finale di Champions League, e dal quale si era liberato a zero in estate, ma il club della Ruhr ha fatto dietrofront proprio negli ultimi giorni.

Questo spiana la strada alla Juve, che accarezza l’idea del prestigioso acquisto per riorganizzare la sua difesa. Non fa di certo difetto l’esperienza, al teutonico. Bisognerebbe verificarne però la resa in campo dopo gli ultimi mesi passati a marcire in panchina senza mai esser messo in condizione di mostrare il proprio valore.