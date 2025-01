Ritorno in Italia: nuova squadra per Insigne, svelato il prossimo club

Chi vuole prendere Insigne? Ritorno in Italia per il talento di Frattamaggiore, attualmente sotto contratto con il Toronto. Il club canadese vuole fare a meno dell’ex Napoli che spera di finire in un’altra squadra di Serie A, ecco quale.

Il sogno di tornare a Napoli è destinato a restare talen. Non ci sono le condizioni per un ritorno in azzurro di Lorenzo Insigne che, al contrario, è finito nel mirino di 3 squadre di Serie A, pronte a cogliere l’opportunità di prendere a titolo gratuito il giocatore.

L’idea di vestire la maglia di un altro club italiano, stuzzica e non poco la fantasia di Lorenzo Insigne che è reduce da alcune stagioni altalentanti con la maglia del Toronto in Canada.

Nonostante l’alto ingaggio, l’attaccante non ha reso secondo le aspettative della società che non è riuscita a centrare la qualificazione ai playoff di Major League Soccer.

Ecco perché il club canadese ha deciso di fare a meno di Lorenzo Insigne e di cederlo in questo mercato di gennaio 2025.

Insigne ha voglia di tornare in Serie A. Nelle scorse settimane è stato a Napoli e non ha nascosto il suo sogno, ovvero tornare a vestire la maglia numero 24 azzurra.

L’ipotesi, però, non convince per nulla Aurelio De Laurentiis che non darà il via libera al ritorno dell’ex capitano. Ecco perché Insigne sta iniziando a valutare la possibilità di andare in un’altra squadra italiana.

A 33 anni, Insigne può ancora fare la differenza in un campionato come quello della Serie A.

Insigne si candida per il ritorno in Italia, ecco dove può andare

A fare il punto della situazione, sulla possibile destinazione di Insigne, è la redazione di calciomercato.com che lancia la notizia relativa al possibile approdo in Serie A del calciatore, che interessa a 3 squadre.

L’esperienza in Canada è ai titoli di coda. Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2026 e le parti potrebbero accordarsi per chiudere in anticipo il rapporto.

Resta il nodo legato allo stipendio del calciatore, con Insigne che a Toronto guadagna 15 milioni. Un salario fuori portata per le squadre italiane: ecco perché se vorrà ritornare dovrà, necessariamente, abbassare le pretese riguardo proprio il suo ingaggio.

Quali squadre italiane vogliono Insigne?

Secondo le ultime notizie di calciomercato, oltre all‘Arabia Saudita e all’Olympiacos, ci sono 3 squadre di Serie A su Lorenzo Insigne.

Si tratta di, Como, Lazio e Fiorentina.

Questo mercato di gennaio può essere decisivo per il calciatore che è pronto a lasciare il Canada per far ritorno in Serie A.