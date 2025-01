Neymar lascia l’Al-Hilal: ha già annunciato il suo prossimo club

Arrivato due estati fa dal PSG, Neymar potrebbe presto lasciare l’Al-Hilal, come confermato da lui stesso in una recente intervista.

L’amore con la terra saudita non è mai sbocciato, complice anche una serie di infortuni piuttosto gravi che ne hanno decisamente compromesso l’esperienza. È come se fossimo arrivato al punto che la stella brasiliana si sentisse quasi come un leone in gabbia, ed è per questo che starebbe spingendo per andare via. Neymar in tutto questo avrebbe anche già trovato squadra, come annunciato anche in una sua recente uscita pubblica.

Espostosi pubblicamente, il brasiliano adesso punta ad essere accontentato, con il suo entourage che si sarebbe già iniziato a muovere sotto questo punto di vista.

Neymar lascia l’Al-Hilal: ha anche deciso dove andare

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Neymar, destinato a lasciare l’Al-Hilal addirittura già in questo calciomercato invernale. Nulla di concreto né tantomeno confermato, anche se la stella brasiliana avrebbe espresso questa sua volontà in una recente uscita pubblica. Da capire adesso se potrà essere accontentato, ma il suo entourage sarebbe già a lavoro affinché questo scenario possa realizzarsi.

A fronte di questo le prossime settimane risulteranno essere decisive, con Neymar che in tutto questo avrebbe anche svelato la squadra nella quale gli farebbe piacere giocare. Inutile dire che questo scenario è più semplice a dirsi che a farsi, ma la volontà del brasiliano potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative, con l’Al-Hilal che in tutto questo non si sarebbe anche espresso in merito. L’impressione, però, è che il club saudita possa accettare la decisione di Neymar e lasciarlo partire senza troppi rimpianti, complice il fatto che da quando è arrivato l’ex PSG e Barcellona non ha mai effettivamente contribuito ai risultati di squadra per via dei continui infortuni che l’hanno martirizzato.

Dunque, stando a quanto annunciato da lui stesso a margine del Player Career Awards ai Globe Soccer Awards, Neymar avrebbe piacere di tornare a giocare con Lionel Messi e Luis Suarez, attualmente in forze all’Inter Miami, franchigia di MLS.

Neymar si trasferisce a parametro zero

Nel corso del suo intervento durante il Player Career Awards, Neymar ha ribadito di essere onorato di giocare per una squadra importante come l’Al-Hilal, ma allo stesso tempo ha parlato dell’imprevedibilità del calcio e del calciomercato, dove può succedere praticamente di tutto.

Il brasiliano spera di poter tornare a giocare con Messi e Suarez, questa volta all’Inter Miami, scenario al momento di complicata realizzazione, quantomeno a gennaio. Non è infatti da escludere che un domani Neymar possa finire a giocare in MLS, complice anche il fatto che il suo contratto l’Al-Hilal scade il prossimo giugno. Al momento ancora nessuna novità sarebbe arrivata sul fronte rinnovo, motivo per il quale le probabilità di vederlo a partire dalla prossima stagione in America starebbero aumentando.