Lascia la Nazionale: il ct ha deciso, svelato il sostituto

Ovviamente, la separazione non avverrà nell’immediato. Il ct, infatti, rispetterà il suo contratto e lascerà al termine dei prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2026.

C’è ancora tempo, dunque, prima della definitiva separazione di Deschamps con la Nazionale francese.

La notizia, comunque, è che l’attuale commissario tecnico non rinnoverà il contratto con la Federazione transalpina, una scelta presa che sarà lo stesso Deschamps a motivare.

Intanto, è già tutto pronto per quanto riguarda il possibile successore di Deschamps con i dirigenti che sono pronti a nominare come prossimo ct della Francia Zidane, che si prepara a tornare in panchina per dirigere una delle Nazionali più forti al mondo.

Deschamps lascia la Nazionale francese, l’addio dopo i Mondiali del 2026

E’ l’edizione odierna de l’Equipe ad annunciare l’addio dalla Nazionale francese di Didier Deschamps. Il commissario tecnico dei transalpini, vincitore di un Mondiale, non rinnoverà il suo contratto con la Federazione.

Alla scadenza naturale dell’accordo, previsto dopo i Mondiali del 2026 in Canada-Messico-Stati Uniti, avverrà la separazione con l’ex centrocampista che è alla guida della Nazionale dal 2012, quando prese il posto dell’ex Psg Laurent Blanc.

La decisione ufficiale è attesa delle prossime ore quando Deschamps comunicherà ai tifosi francesi la sua intenzione di interrompere l’avventura con la Nazionale. Intanto, la Federazione si è già messa a lavoro per la sostituzione ed il candidato principale a raccogliere l’eredità di Deschamps è proprio Zidane, che è attualmente libero dopo la fine del rapporto con il Real Madrid.