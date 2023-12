Roma, addio Lukaku: un club è pronto a pagare il prezzo chiesto dal Chelsea

Dopo solamente un anno Romelu Lukaku è pronto a fare le valigie e, di conseguenza, salutare la causa giallorossa

A quanto pare ci sarebbe un importante club estero pronto ad accontentare le richieste economiche del Chelsea. Per chi non lo sapesse, infatti, il centravanti belga è si ritornato in Italia dopo la doppia esperienza con l’Inter, ma il suo cartellino appartiene ancora ai ‘Blues’ che potrebbero cederlo, in maniera definitiva, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

In questo momento, però, il calciatore è impegnato con la sua attuale squadra. Magari portarla tra le prime quattro che vale a dire un posto nella prossima edizione della Champions League. Anche se, in questo caso, la lotta è veramente molto dura. Nel frattempo, però, butta un occhio sul suo futuro e sulla possibile offerta che potrebbe arrivargli.

Lukaku, solo un anno di Roma? Il Chelsea pronto a venderlo

Il suo ritorno in Italia è stato festeggiato (ovviamente) solamente dai tifosi giallorossi che lo hanno idolatrato come un idolo. E subito lo è diventato a suon di gol e ottime prestazioni. Sia in campionato che in Europa League. Anche se, tutto questo, potrebbe durare solamente un anno. Voluto fortemente da José Mourinho (lo ‘Special One’ lo ha allenato sia al Chelsea che al Manchester United), il classe ’93 potrebbe ricevere una offerta molto importante.

Allo stesso tempo, però, anche il Chelsea potrebbe essere accontentato. Il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. A questo punto non è assolutamente da escludere che il suo futuro possa essere (anche per lui) in Arabia Saudita. Proprio come hanno fatto moltissimi suoi colleghi in estate (e che sono pronti a farlo in vista del mercato invernale). La squadra fortemente interessata al costo del suo cartellino è l’Al-Shabab. I sauditi, infatti, per rinforzare il reparto offensivo stanno pensando seriamente a lui.

Nel club estero militano calciatore che hanno giocato per importanti top club europei. Tra i nomi circolano quelli di: Yannick Carrasco (ex Atletico Madrid), Ever Banega (ex Inter e Siviglia) e molti altri ancora. A riportare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il sito estero ‘Voetbalkrant.com‘ in cui ha specificato che la dirigenza saudita potrebbe seriamente bussare alla porta della società inglese per chiedere più di qualche informazione per Romelu Lukaku. Una idea, quella della cessione definitiva, che ai ‘Blues’ non dispiace affatto.