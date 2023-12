Juventus, tegola Pogba: squalifica lunghissima

Non finiscono le brutte notizie in casa Juventus: ecco tutta la verità sulla squalifica di Paul Pogba, ecco quando tornerà a giocare

Un periodo non troppo esaltante per Paul Pogba. Il centrocampista francese non gioca da diverse settimane dopo l’assunzione di sostanze che rimandano al testosterone. Ora è arrivata la notizia che ha sorpreso tutti con la delusione totale da parte dei tifosi bianconeri: una rivoluzione

Un momento terribile per il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba. Pochi minuti fa è arrivato il responso della Procura antidoping dopo l’iter processuale terminato: ecco la verità svelata dalla stampa italiana circa la squalifica di Pogba. Ha regalato sprazzi di talento puro mettendosi sempre al servizio della squadra: poi il ritorno alla Juventus per cercare di tornare ad esprimersi su grandi palcoscenici. Da poche settimane è stato fermato dopo l’assunzione di alcune sostanze che rimandano al testosterone, in grado di alterare le prestazioni sportive.

Juventus, carriera a rischio per Pogba

Dall’essere un campione indiscusso trionfando con Juventus e Manchester e con la Nazionale francese ad un periodo davvero deludente. Un momento decisivo per preparare la sua controffensiva: una notizia sconvolgente per la sua carriera.

Come riportato dai portali Adnkronos e LaPresse, la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per Paul Pogba. Carriera alquanto finita per il centrocampista francese della Juventus che tornerebbe a giocare soltanto nel 2027. Come svelato anche dall’edizione online di Tuttosport, è terminato l’iter processuale vede protagonista in negativo Pogba dopo l’assunzione di sostanze proibite che rimandano al testosterone. Ora ci sarà sarà la contromossa difensiva del campione francese, che potrebbe sperare così in una riduzione della squalifica.

Ora la Juventus dovrà tornare così sul mercato per andare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese starà fermo per tanto tempo, ma cercherà di farsi trovare pronto nonostante il periodo burrascoso nella sua vita.