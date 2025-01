Roma: arriva il “segreto” di Atalanta e Bologna, lo porta Ranieri

E’ ormai iniziato il nuovo progetto della Roma dei Friedkin che non hanno per nessuna intenzione di mollare, ma vogliono rilanciare il club giallorosso sotto la gestione Claudio Ranieri.

Situazione che sembra essere totalmente cambiata in questo momento in casa Roma che negli ultimi mesi ha vissuto momenti di grande tensioni e contestazioni dalla piazza che ora ha un briciolo di speranza in quello che sta provando a fare e dare il suo nuovo allenatore e simbolo Claudio Ranieri, arrivato con il ruolo di riportare in alto il club e da fare come para fulmini per i suoi giocatori.

Una scelta che sembra totalmente azzeccata da parte della Roma che ora con Ranieri può guardare al futuro sotto tutti i punti di vista. Il nuovo allenatore che già in passato è stato un simbolo per il club giallorosso sta provando a dare risultati e continuità alla squadra, ma non solo. Perché adesso c’è intenzione di ribaltare le cose ancora di più e guardare sempre oltre.

Calciomercato Roma: colpo di Ranieri per il futuro

Ci sono delle novità molto interessanti che possono portare a seri cambiamenti e stravolgimenti dei piani e della rosa della Roma che in questo momento è gestita da Claudio Ranieri, ma da capire se sarà ancora così in futuro.

Perché al termine della stagione la società ha proposto al tecnico di diventare il nuovo dirigente giallorosso per aiutare nella scelta dell’allenatore e anche di quelle che possono essere altre figure decisive per il futuro della Roma e Ranieri alcune scelte sembra averle già prese.

Per l’allenatore qualcuno dice che il club potrebbe proporre a Ranieri di restare ancora in panchina un altro anno, ma è tutto da valutare e, intanto, che la Roma sta già pensando al ruolo di direttore sportivo. Sembra ormai già finito dopo poco il tempo di Ghisolfi e come scrive Il Resto del Carlino, pare che Claudio Ranieri abbia già scelto il nuovo Ds, si tratta di Giovanni Sartori.

L’attuale direttore sportivo del Bologna che ha portato il club a livelli altissimi, come fatto in passato anche con l’Atalanta, pare sia la scelta definitiva e giusta. Ranieri vuole Sartori alla Roma per il mercato del futuro.