Skriniar, è fatta: arriva in prestito, le cifre del riscatto

Il calciomercato ha visto, nelle recenti settimane, come assoluto protagonista proprio l’ex Inter, Milan Skriniar.

Ci sono in Serie A due club che hanno urgente bisogno di un nuovo centrale di difesa. Tra questi sicuramente la Juventus, a causa dell’infortunio di Bremer fino alla fine di questa stagione e poi il Napoli che, a causa del problema vissuto con Buongiorno, si è reso conto di non fidarsi poi così tanto di Rafa Marin, che era arrivato come comprimario proprio per la difesa e con Juan Jesus al tramonto della sua esperienza in terra partenopea.

Alla fine tutto si è risolto, con le volontà di Milan Skriniar che sono state accontentate. L’addio al PSG si consuma nell’immediato e con la destinazione che è stata possibile grazie al prestito accettato fino alla fine di questa stagione. Un accordo valido per sei mesi e con cifre tutte da decidere in merito al riscatto con permanenza, poi, al termine degli stessi accordi temporanei.

È fatta, Skriniar si trasferisce in prestito: la notizia dal PSG

Come fa sapere Nicolò Schira, esperto di calciomercato, alla fine si chiude in prestito e con accordo fino al 30 giugno 2025, il trasferimento di Milan Skriniar.

La stessa fonte rivela che, al momento, si starebbe valutando chi pagherà lo stipendio e come, per i sei mesi che restano sugli accordi ancora presenti nel contratto di Skriniar col PSG.

La destinazione è in giallorosso, con beffa a Juventus e Napoli per quanto riguarda il trasferimento in chiusura proprio del calciatore ex Inter. Milan Skriniar raggiungerà infatti l’ex Napoli e Inter, trasferendosi dove giocherà titolare e non da co-titolare, come sarebbe successo in azzurro per l’ingombrante presenza di Buongiorno e Rrahmani.

Skriniar si chiude grazie al prestito: la destinazione

La destinazione di Milan Skriniar è dunque al Galatasaray, dove riuscirà a giocare nel club di Istanbul grazie all’operazione che si conclude in prestito. Solo in prestito, con un riscatto a cifre tutte da fissare, considerando che il PSG ha alzato alta la posta, sulle sue cifre stesse. Il cartellino di Skriniar costa ancora tanto e il club transalpino non avrebbe alcuna intenzione di calare le proprie pretese economiche. Le stesse che hanno frenato sia Juventus che Napoli perché, qualora avessero scelto Skriniar, lo avrebbero voluto soltanto a titolo definitivo e non, appunto, soltanto in prestito per sei mesi.

Le cifre del riscatto di Skriniar

Le cifre del riscatto di Milan Skriniar, qualora il Galatasaray volesse poi la sua permanenza ad Istanbul sono sempre legate ai 25-30 milioni che chiede il PSG. A quel punto, il club giallorosso sceglierà di rilasciarlo partire con destinazione Parigi. Da capire però se, nei suoi sei mesi in Turchia, tornerà a livelli così importanti da poterli valere poi quei soldi che il Paris Saint-Germain spera, a questo punto, di incassare.