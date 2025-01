Guardiola lo vuole al City: emissari in Italia per chiudere

Guardiola guarda con molto interesse al campionato italiano, visto che proprio dalla Serie A potrebbero arrivare rinforzi per il suo City.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore catalano avrebbe addirittura mandato in Italia alcuni suoi emissari fidati per osservare più da vicino uno dei suoi obiettivi per questo calciomercato. Se il calciatore dovesse ottenere nuovamente un riscontro positivo, il Manchester City sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con giocatore e club detentore del cartellino per portarlo in Premier League.

Quando una squadra come i Citizens bussa alla tua porta, fare finta di niente è impossibile, motivo per il quale tutte le parti in causa si sarebbero già iniziate a muovere per rendere realtà questo trasferimento.

Guardiola lo vuole nel suo Manchester: colpo dalla Serie A

Gli orizzonti del Manchester City sembrerebbero essersi espansi un po’ più verso sud, verso l’Italia, come confermano anche gli ultimi movimenti di calciomercato registrati dalle parti dell’Etihad Stadium. Pep Guardiola avrebbe infatti messo nel mirino qualche giocatore della Serie A, al punto che avrebbe addirittura mandato nel bel paese alcuni suoi emissari di fiducia che osservarsi più da vicino.

L’intenzione è quella di andare a completare e rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, ed è proprio dalla Serie A che potrebbero arrivare questi innesti. Già negli scorsi giorni si è parlato di quanto l’allenatore spagnolo fosse interessato ad alcuni di loro, ma presto qualcosa di più potrebbe nascere, visto che in questi giorni il Manchester City potrebbe compiere i primi passi concreti verso uno degli obiettivi “italiani” di Pep Guardiola.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, i Citizens avrebbero messo nel mirino Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino di Vanoli che per caratteristiche potrebbe fare al caso della squadra campione d’Inghilterra, che con ogni probabilità al termine di questa stagione si separerà da Ederson.

Manchester City “Made in Italy”

Sta per nascere un Manchester City “Made in Italy“, visto e considerato che gran parte degli obiettivi del club campione d’Inghilterra per questo calciomercato giocano attualmente in Serie A. L’ultimo è Vanja Milinkovic-Savic, che verrà addirittura osservato più da vicino da alcuni emissari dei Citizens nel corso di questo weekend di campionato.

Il portiere serbo, come si può intuire, non è però l’unico nome sulla lista dei desideri di Pep Guardiola, che nel frattempo starebbe anche monitorando le situazioni relativa a Samuele Ricci e Niccolò Rovella, profili sui quali si potrebbe andare a puntare per cercare di sopperire, almeno fino alla fine della stagione, all’assenza di un giocatore dell’esperienza e qualità di Rodri.