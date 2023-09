Roma Frosinone: l’allenatore si vendica, messaggio ai tifosi

Si scenderà in campo nelle prossime ore con Roma Frosinone che potrebbe essere decisiva in vista di quello che rischia l’allenatore con un esonero che può arrivare con un risultato negativo.

Decisive le prossime ore e ora anche il risultato della prossima gara con la società che si sta già guardando intorno per quello che è accaduto in questo prime settimane.

Adesso sarà una sfida più che importante tra Mourinho e Di Francesco in Roma Frosinone. I due stanno vivendo un momento assolutamente opposto e per questo motivo ci sono anche pressioni diverse per la prossima partita.

Roma Frosinone: conferenza Di Francesco

E’ uno dei momento migliori degli ultimi anni di carriera per Eusebio Di Francesco che arriva a giocarsi da ex Roma Frosinone con una grande situazione di classifica. Ora ci sono aggiornamenti importanti dalle sue parole in conferenza:

“Noi dobbiamo essere pronti a tutto, dobbiamo prepararci. Credo che il loro tecnico voglia soprattutto un atteggiamento diverso. Noi viviamo per queste gioie e per trascinare i tifosi come loro ci stanno trascinando. Dobbiamo avere il desiderio di far male alla Roma, poi non so cosa succederà”.