Esonero in Serie A: tira una cattiva aria

Momento già chiave della stagione con la squadra di Serie A che ha ottenuto meno di quello che ci si aspettava e ora arrivano aggiornamenti sul possibile esonero in caso di una nuova sconfitta.

Il tecnico non sta vivendo una situazione tranquilla e per questo motivo potrebbe tutto cambiare da un momento all’altro. Decisive le prossime ore per capire come andrà a finire tutto questo.

La scelta spetterà alla società che valuterà tutto dai risultati, al gioco e fino anche alle possibile scelte che andrebbero quindi a sostituire l’attuale tecnico con un nuovo arrivo.

Esonero in Serie A con la sconfitta: brutta aria

Brutta situazione in casa Cagliari con la squadra sarda che è tornata in Serie A e ora Claudio Ranieri dovrà tirare fuori il club da questa situazione. Intanto, continuano ad esserci le voci riguardo l’esonero dell’allenatore che però ora ha voglia di difendersi e lo fa in questo modo:

“Siamo ultimi a due punti, ma a 1 punto dalla salvezza. Oggi saremo retrocessi e non abbiamo mai vinto, ma abbiamo un calendario difficile. Il tempo per recuperare c’è. Non mi piacciono i disfattisti!”.