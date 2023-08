Roma: infortunio Dybala, ecco quando tornerà a giocare

Come sta Paulo Dybala? L’attaccante della Roma è uscito per infortunio nel corso della sfida di Serie A contro l’Hellas Verona. Ecco gli esiti degli accertamenti a cui s’è sottoposto l’argentino.

C’è tanta attesa in casa Roma riguardo le condizioni fisiche di Paulo Dybala. L’argentino, da sempre alle prese con i soliti problemi fisici, s’è fermato nel corso dell’ultima partita di Serie A persa contro l’Hellas Verona. Una situazione, questa, che andrà monitorata con grande attenzione anche perché in vista del prossimo turno c’è il Milan da affrontare. I tifosi, che sono presi anche dalla questione relativa al calciomercato con l’arrivo alla Roma di Lukaku, hanno appena ricevuto la comunicazione sulle condizioni di salute di Dybala.

Sono ore d’attesa in casa Roma. Mourinho attende novità riguardo il trasferimento di Romelu Lukaku che può essere il colpo da novanta dei giallorossi per questa sessione estiva di calciomercato 2023. Intanto, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi con appena un punto in due partite contro Salernitana e Verona. Adesso, sulla strada della Roma ci sarà il Milan che ha già ottenuto due vittorie. La squadra di Pioli è sembrata più pimpante rispetto ai giallorossi che dovranno valutare le condizioni fisiche di Dybala che rischia di saltare la sfida contro il Milan.

Roma: infortunio Dybala, i dettagli

C’è un aggiornamento sulla Roma riguardo l’infortunio di Paulo Dybala che ha riportato un problema all’adduttore nel corso della partita contro l’Hellas Verona. L’argentino è stato costretto al cambio. Intanto, nella giornata di oggi il calciatore s’è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno chiarito meglio l’entità del problema.

Gli esami hanno rassicurato la Roma: l’infortunio di Paulo Dybala non è grave. Escluse lesioni, ecco perché il giocatore potrà tornare a disposizione già per il prossimo turno di campionato che metterà di fronte la squadra di Mourinho al Milan.

Nei prossimi giorni il tecnico valuterà meglio la situazione e deciderà se rischiare o meno Dybala per la partita contro il Milan.

Roma: Mourinho attende Lukaku, buone notizie sull’infortunio di Dybala

Paulo Dybala ci sarà contro il Milan? Gli accertamenti hanno rassicurato la Roma. Non ci sono lesioni per l’argentino che sarà a disposizione contro i rossoneri. Mourinho valuterà nei prossimi giorni se rischiarlo dall’inizio o a gara in corso. Intanto, lo Special One attende novità sul fronte Lukaku che può diventare tra qualche ora il nuovo bomber della Roma. L’auspicio del tecnico è averlo tra i convocati per la sfida contro la squadra di Pioli.