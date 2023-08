Calciomercato, affare con il Milan: nuovo colpo in Serie A

Il Milan ha rivoluzionato una rosa, ma non sembra essere finita qua. Colpo in Serie A, che affare con i rossoneri: ormai ci siamo

Sarà un finale di calciomercato davvero scoppiettante con numerosi nuovi colpi in Serie A. Il Milan proverà così a pensare ad imbastire nuovi affari negli ultimi giorni di agosto: un colpo davvero entusiasmante per affrontare al meglio la stagione che è appena iniziata.

La stagione del Milan è iniziata nel migliore dei modi con i vari esperimenti di Stefano Pioli. La squadra rossonera gira a meraviglia affidandosi ad un mix di gioventù ed esperienza di altissimo profilo. Un momento decisivo per sfoltire così anche la rosa a sua disposizione con tanti giocatori pronti ad andare via negli ultimi giorni di agosto. Il Milan proverà a chiudere un nuovo affare per rinforzare il reparto offensivo, ma due giocatori sono pronti a dire addio.

Calciomercato, colpo in attacco: affare in Serie A

Da una parte c’è Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan, che è sempre pronto a vestire la maglia del Monza. Galliani e Palladino hanno espresso pubblicamente il loro gradimento verso il centravanti classe 2000, protagonista a Lecce nella passata stagione. Dall’altra parte c’è da seguire attentamente il futuro dell’esperto centravanti belga, Divock Origi, che non ha lasciato il segno con la maglia del Milan.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul portale Relevo ha rivelato un forte interessamento del Torino per l’attaccante del Milan Divock Origi. L’attaccante ex Liverpool, arrivato in rossonero nella scorsa stagione, non ha dimostrato tutto il suo potenziale anche a causa dei numerosi infortuni. Ora per lui si aprirebbe le porte di un club prestigioso sempre in Italia: ormai ci siamo, l’interesse c’è.

Saranno ore frenetiche di calciomercato con Stefano Pioli che ha già trovato la quadratura con Pulisic e Leao. La cosa certa è che Origi non farà parte del progetto del Milan: così la dirigenza rossonera gli sta trovando la migliore destinazione possibile. A causa di numerosi forfait fisici, l’ex Liverpool non ha potuto dimostrare tutte le sue qualità. Juric avrebbe bisogno di un nuovo rinforzo in attacco: a San Siro è uscito subito per finortunio Sanabria, ma nemmeno Pellegri riesce a sostenere tutto il peso del reparto offensivo granata. Ormai ci siamo: il Torino vorrebbe subito chiudere l’affare nei prossimi giorni.