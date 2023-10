Roma, brutto infortunio: Mou perde un altro titolare

Serata agrodolce quella dell’Olimpico per José Mourinho. Nonostante la larga vittoria sul Servette, la Roma ha perso per un brutto infortunio un altro dei suoi titolari.

Notizia peggiore non poteva arrivare in questo momento storico per il club giallorosso, che dopo la vittoria contro il Frosinone aveva dato il sentore di essersi quasi completamente ripreso dopo gli scivoloni delle prime giornate di campionato. Ora bisognerà capire l’entità di questo infortunio e la durata dei tempi di recupero per il giocatore, ma vista la sua recidività a problemi del genere, ritenersi ottimisti è piuttosto rischioso.

José Mourinho non può fare altro che sperare in un qualcosa di lieve, ma solo i risultati degli esami strumentali ai quali si sottoporrà il giallorosso nelle prossime ore potranno fare un quadro più dettagliato sulla situazione.

Nuovo infortunio per la Roma: serata sfortunata per il giallorosso

Brutte notizie arrivano dalla serata europea per la Roma di José Mourinho, che nonostante la larga vittoria sul Servette si vede costretta a fare fronte all’ennesimo problema fisico di questo complicato inizio di stagione.

Il giallorosso è stato infatti costretto ad uscire a causa di un infortunio che, inevitabilmente, preoccupa e non poco lo Special One e la piazza romana, considerato il fatto che il giocatore non è nuovo a problemi del genere. La paura, al momento, è strettamente legata alla possibilità che possa trattarsi di una ricaduta, ma solo ulteriori accertamenti sulle sue condizioni potranno fare chiarezza sulla situazione.

Al momento, dunque, c’è apprensione in casa Roma in merito alle condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito al 58′ della sfida di oggi contro il Servette dopo aver siglato il gol del 3 a 0 ed aver fornito l’assito per il raddoppio di Belotti. Destino beffardo dunque per il capitano della Roma, la cui partita è durata solo 18′.

Roma, infortunio Pellegrini: le condizioni

Serata sfortunata quella di oggi per Lorenzo Pellegrini, la cui partita contro il Servette è durata solo 18′ minuti, visto che al 58′ è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio che preoccupa e non poco la piazza giallorossa.

Al momento nulla si può fare se non sperare che nulla di grave abbia effettivamente colpito il capitano della Roma, che per l’ennesima volta in carriera si è fermato a causa di un problema muscolare. Al momento parlare di ipotesi è sbagliato, ed è per questo non c’è altro da fare che aspettare i risultai degli accertamenti ai quali si sottoporrà Pellegrini nella prossime ore anche per capire i tempi di recupero che gli serviranno per tornare al 100%.

Roma: Pellegrini in dubbio per Cagliari

L’infortunio di oggi automaticamente rischia di inserire Lorenzo Pellegrini nella lista degli indisponibili della Roma per la sfida contro il Cagliari. La speranza è che il capitano possa essersi fermato in tempo, ma se anche così fosse Mourinho potrebbe decidere di non rischiarlo concedendogli un turno di riposo per sfruttare al meglio questa sosta Nazionali per permettergli di recuperare, qualsiasi sia l’entità di questo problema muscolare.