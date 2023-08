Roma: rientro Renato Sanches, tempi di recupero lunghi

Non è per niente fortunata la Roma che da anni, da quando ha avviato il progetto Mourinho, che più volte ha dovuto fare i conti con i giocatori infortunati.

Roma: infortunio Renato Sanches, le condizioni

Si ferma Renato Sanches nella Roma. Il centrocampista portoghese ha accusato un fastidio muscolare e ha lasciato anzitempo l’allenamento del club giallorosso di oggi. Ancora non si hanno notizie sull’entità dell’infortunio e nemmeno se sarà disponibile per la trasferta con l’Hellas Verona. Una pessima notizia per il club giallorosso che ancora una volta dovrà fare a meno di un nuovo acquisto che era arrivato per mettersi a disposizione dell’allenatore José Mourinho.

Il connazionale ora dovrà attendere diverso tempo prima di rivedere di nuovo all’opera lavorare con se Renato Sanches che si è infortunato nell’allenamento e rischia davvero di dover stare fuori diverso tempo importante. Ora però ci saranno degli approfondimenti e accertamenti che diranno un periodo più preciso riguardo il ritorno del giocatore in campo per poter aiutare la squadra capitolina.

Sono settimane decisive queste per quanto riguarda il mercato in Serie A dove ci saranno nuovi acquisti e in particolare la Roma che ora chiude per il nuovo attaccante e vuole capire se dovrà investire nuovamente anche in altri ruoli come quello del centrocampo dopo il ko di Sanches.

Roma: rientro Renato Sanches, i tempi di recupero

Momento difficile e particolare quello che sta vivendo Renato Sanches alla Roma che si è infortunato in allenamento e ora i tempi di recupero per il rientro in campo sono più lunghi rispetto quello che si pensava.

E’ certo che il centrocampista della Roma non riesca a reagire in questo momento per tornare subito in campo. Infatti, Renato Sanches ha voglia di tornare presto ma salterà la prossima partita e bisognerà capire per le altre. I tempi di recupero di Renato Sanches per il rientro sono lunghi al momento.

Roma: quante partite salta Renato Sanches

Renato Sanches non ci sarà per la partita con il Verona ma proverà a tornare a disposizione di Mourinho per la terza giornata di Serie A contro il Milan. Al momento però non sembrano esserci positività, perché c’è il rischio lesione e il rientro di Renato Sanches può essere direttamente tra metà e fine settembre con la Roma che attende.