Juventus: Lukaku rifiuta, ha accettato un altro club di Serie A

Beffa per la Juventus che non riuscirà a chiudere per Romelu Lukaku in attacco. C’è la clamorosa notizia che conferma la decisione del belga che ha scelto un nuovo club in Italia.

Situazione particolare questa per il club bianconero che sembrava avesse in pugno il giocatore mesi fa, poi si è tutto rallentato a causa di diversi problemi e ora potrebbe definitivamente sfumare ma per volontà del giocatore che è ancora senza club.

Il bomber belga è sotto contratto con il Chelsea con il quale però non ha un rapporto e, infatti, c’è la seria possibilità che le parti si possano definitivamente allontanare in questi prossimi giorni. Al momento è considerato un giocatori fuori rosa e fuori dal progetto.

Calciomercato Serie A: Lukaku rifiuta la Juventus

Aggiornamenti molto importanti per quelli che sono gli ultimi giorni di mercato. Perché c’è il noto quotidiano inglese del Telegraph che scrive oggi di come Lukaku abbia deciso di non aspettare più la Juventus e di cambiare aria in vista del futuro. L’attaccante belga che è stato a lungo in contatto con i bianconeri ha comunicato alla dirigenza del Chelsea che non vuole più aspettare la società di Torino e ha scelto un altro club.

Restano poche ore per provare a chiudere il trasferimento del giocatore che si sta guardando attorno e ha attirato l’attenzione di molti club visto che rappresenta una vera occasione di mercato importante. Lukaku ha voglia di riscattare le ultime stagioni deludenti e per questo motivo cerca nuovi stimoli che gli possano far fare quel salto di qualità verso una nuova squadra.

Le prossime ore saranno quelle decisive per capire come andrà a finire questa vicenda di mercato che riguarda Lukaku che sicuramente non andrà alla Juventus e non resterà nemmeno al Chelsea secondo i colleghi inglesi. Restando con i Blues rischierebbe un anno fuori rosa e i prossimi Europei 2024 con il suo Belgio.

Serie A: Lukaku vuole la Roma

Non c’è più la Juve nella testa di Lukaku che ora vuole chiudere con la Roma di Mourinho. Il club giallorosso ha chiuso in queste ore per Azmoun in attacco e punta su un nuovo giocatore. Secondo le ultime notizie può aprirsi la grande occasione per il belga.

La Roma punta seriamente e prova a prendere Lukaku in prestito, servirà l’ok del Chelsea per quanto riguarda la divisione del pagamento dell’alto ingaggio. Il giocatore ha già detto sì alla soluzione con i giallorossi.

Roma: Lukaku in prestito, ha accettato

Adesso manca l’ok definitivo per vedere Lukaku alla Roma a titolo temporaneo. Sarebbe davvero un colpo clamoroso questo per la società capitolina che fino a poco fa non aveva nemmeno un bomber in rosa a parte Belotti.