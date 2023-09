Roma, infortunio Smalling: ecco quando torna

Nuovi aggiornamenti riguardo il difensore della Roma Smalling, c’è l’annuncio sul rientro in campo con i giallorossi.

Ancora out per infortunio, il difensore inglese sta lavorando per tornare a disposizione nel più breve tempo possibile. Ecco le ultimissime notizie riguardo il suo problema che sta compromettendo quest’avvio di stagione giallorosso, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato i reali tempi di recupero di Chris Smalling: c’è l’annuncio sul rientro in campo del difensore della Roma.

Quando torna Smalling? Il centrale sta recuperando da un infortunio patito in queste ultime settimane, ecco svelate le sue condizioni. C’è l’annuncio in merito al possibile recupero del giocatore che è alle prese con un problema tendineo che ha compromesso anche il ritiro di quest’estate. Ecco perché anche a causa dell’età, compirà 34 anni a novembre, non si vogliono correre rischi per affrettare il suo ritorno in campo.

Ultime Roma: infortunio Smalling, quando rientra

Vero tour de force per la Roma, dopo la gara dell’Olimpico contro il Torino i giallorossi saranno protagonisti in campo nel turno infrasettimanale al Ferraris contro il Genoa di Gilardino. Intanto, arrivano notizie dall’infermeria giallorossa.

Roma, ci sono aggiornamenti su Chris Smalling. Il centrale inglese potrebbe tornare in campo. C’è una data chiara: ecco quando i tifosi potranno rivedere il centrale inglese. La sua ultima apparizione risale al primo settembre, nel corso della partita persa contro il Milan 2 a 1. Da quel momento lo stop che ha causato non pochi problemi a Mourinho, visto che il reparto arretrato non è ben nutrito. A disposizione ci sono pochi giocatori, considerati i doppi impegni fra campionato ed Europa League.

Ecco l’annuncio riguardo l’infortunio di Chris Smalling che non sta bene: l’inglese non è ancora guarito e non può allenarsi con regolarità. Le parole dello Special One, dopo la trasferta di Torino, hanno fatto preoccupare i tifosi riguardo le condizioni del difensore. C’è pessimismo, dalle parti di Trigoria. Lo staff medico non vuole correre rischi ed è per questo motivo che Smalling potrebbe tornare a disposizione della Roma dopo la pausa di ottobre delle Nazionali.

Smalling ancora infortunato, ecco il piano della Roma per riaverlo a disposizione: spunta la data

Smalling soffre di un problema cronico non di tipo muscolare ma tendineo. Ciò gli ha impedito di svolgere una regolare preparazione estiva. Durante la sosta di settembre ha seguito un programma che non ha portato benefici. Ecco perché la Roma ha scelto di non rischiarlo. Chris Smalling salterà le gare contro Genoa, Frosinone, Servette e Cagliari: l’obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la pausa per le Nazionali ovvero per la gara del 22 ottobre contro il Monza.