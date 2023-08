Juventus, salta Kessie: Giuntoli ha già scelto il sostituto

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo la Juventus: c’è l’annuncio in merito al colpo a centrocampo. Ecco la decisione di Cristiano Giuntoli.

Sfumato Franck Kessie che ha preferito trasferirsi in Arabia Saudita, con il Barcellona che incasserà da questa operazione 15 milioni di euro, la Juventus ha cambiato obiettivo. Negli ultimi giorni c’è stato un vertice anche con Massimiliano Allegri che sta dettando le linee fino a questo momento riguardo i colpi da fare. Il tecnico ha preso una decisione importante riguardo il futuro centrocampista della Juventus.

Aggiornamenti sul calciomercato della Juventus: la decisione sul centrocampista, ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus: svola a centrocampo, la decisione

L’esclusione dalla Conference League ha chiuso le porte a diversi calciatori della Juventus che sono finiti nella lista dei partenti. Il solo impegno in campionato, infatti, non consente rotazioni ed è per questo motivo che la società è a lavoro per piazzare qualche esubero.

C’è chi non rientra più nei piani per scelta tecnica, come Zakaria e Bonucci, e chi invece dovrà andare via per farsi le ossa come Miretti e Nicolussi Caviglia. Entrambi, infatti, sono promessi sposi della Salernitana che potrà ingaggiare, sempre in prestito, anche il neo difensore uruguaiano Facundo Gonzalez che nei prossimi giorni si sottoporrà alle visite mediche di rito con la Juventus. Successivamente, il ragazzo classe 2003, sbarcherà a Salerno agli ordini di Paulo Sousa.

Intanto, dopo il ritiro negli Stati Uniti è cambiato il giudizio riguardo Weston Mckennie che è fuori dal mercato e resta alla Juventus. Questa la decisione della società che, dopo aver visto sfumare il colpo Kessie, ha deciso di confermare in rosa il centrocampista statunitense che potrà proseguire la sua esperienza a Torino. Giuntoli, però, non si ferma qui ed ha pronto un nuovo asso nella manica: a sorpresa, nel mirino c’è un altro giovane centrocampista. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, non solo Mckennie: come cambia il centrocampo. Giuntoli punta anche Diarra dello Strasburgo

A sorpresa, come rivelato da cm.com, i bianconeri hanno messo nel mirino il giovane centrocampista 19enne dello Strasburgo Diarra che può finire alla Juventus in questo calciomercato estivo 2023. E’ un profilo che è stato seguito con attenzione dal ds Giuntoli che è pronto a chiudere l’operazione. Molto dipenderà anche dalla uscite: successivamente il dirigente prenderà in considerazione l’ipotesi di darlo in prestito a qualche altro club di Serie A. Per il momento si tratta solo di un sondaggio, nelle prossime settimane si capirà di più. Intanto, per quanto riguarda Mckennie si va verso la riconferma in prima squadra: il centrocampista è stato tolto dal mercato ed è pronto a restare in bianconero.