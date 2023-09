Un bikini davvero minuscolo: Elisabetta Gregoraci da bollino rosso

Una delle regine del gossip è ancora lei, Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore resta moto attiva e presente sui social

Da tempo non è più Lady Briatore, ma la popolarità non è certo scemata a causa della rottura con l’ex top manager di Formula 1. Anzi, Elisabetta Gregoraci ha visto crescere i propri consensi soprattutto negli ultimi anni, quando ha deciso che fosse giunto il momento di brillare di luce propria.

Quarantre anni, originaria di Soverato, un piccolo comune della provincia di Catanzaro, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e dello showbiz in genere alla fine degli anni novanta sulla scorta della partecipazione al celebre concorso di Miss Italia dove si aggiudicò il titolo di Miss Sorriso.

Da quel momento in poi il successo ha arriso alla splendida modella calabrese, diventata popolare anche in ambito internazionale quando nel 2010 convolò a nozze con Flavio Briatore, all’epoca il dirigente e manager più conosciuto nel Circus della Formula 1. Nel 2010 Elisabetta Gregoraci ha conosciuto le gioie della maternità con la nascita di Nathan Falco.

La separazione ufficiale con Briatore, avvenuta nel 2017, ha avuto un effetto quasi opposto a quello che si immaginava: la bellissima Elisabetta non è stata emarginata dall’ambiente dello spettacolo e della moda, tutt’altro.

Proprio in questi ultimi anni anche grazie a un’intensa attività sui social la Gregoraci ha acquisito ulteriore notorietà tanto che alcuni dei marchi di abbigliamento e del lusso più prestigiosi hanno fatto i salti mortali per ingaggiarla come testimonial.

Elisabetta Gregoraci, il bikini è da infarto: i followers sono senza parole

E a proposito di social, l’ex Lady Briatore ha continuato ad aggiornare il suo profilo Instagram pubblicando una serie di scatti che hanno mandato in visibilio si suoi due milioni di followers. La modella calabrese ha trascorso buona parte del periodo vacanziero in splendide ed esclusive location, mostrandosi spesso in bikini a dir poco mozzafiato.

Una delle ultime foto ritrae la showgirl e conduttrice proprio con uno di questi due pezzi che a stento riescono a contenere e sue forme. Una foto che ha avuto un grande riscontro sui suoi social, con i follower che abitualmente la seguono e che in questo caso sono andati letteralmente in visibilio. Basta leggere i commenti sotto al post per rendersene conto.

La Gregoraci ha superato la quarantina ma il suo fisico, armonioso e tonico al tempo stesso può fare invidia alle più acclamate teenagers. E il successo è garantito come dimostra il numero di fan in costante e inarrestabile ascesa. Il tutto in attesa dei prossimi impegni, televisivi e non.