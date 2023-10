Roma, problemi al crociato e al tendine: la data del rientro

Ultimissime notizie che arrivano dalla Roma riguardo l’infortunio del giocatore: il problema è doppio, ecco la data del rientro.

Cambiano i tempi di recupero per il giocatore. Gli ultimi accertamenti non hanno dato un esito positivo ed è per questo motivo che il calciatore dovrà stare ancora ai box per qualche settimana. Ecco nuovi aggiornamenti in merito alle sue condizioni fisiche. C’è l’annuncio che spiazza Mourinho che dovrà far fronte ad una nuova emergenza in quella zona di campo, che già conta altri problemi.

Avvio di stagione altalenante per la Roma che in campionato non è riuscita ad ottenere quella giusta continuità. I risultati e le prestazioni sono davvero negative ed è per questo motivo che una parte della tifoseria ha iniziato a contestare anche José Mourinho. Lo Special One è a lavoro per dare nuovo entusiasmo allo spogliatoio, intanto dall’infermeria non arrivano buone notizie. C’è l’annuncio riguardo i tempi di recupero del calciatore che dovrà stare ancora fermo ai box per qualche settimana. Un infortunio non di poco conto per Mourinho, considerata la grande esperienza e leadership del calciatore.

Doppio problema per il giocatore: Roma in ansia

Ci sono aggiornamenti sulla Roma e l’infortunio del calciatore che sarà assente dal campo per un po’ di tempo. La notizia non ha fatto piacere a Mourinho che ha evitato di affrontare nuovamente l’argomento. Lo Special One è concentrato sulle prossime partite dei giallorossi a cui non parteciperà il big che resterà ai box.

Quello degli infortuni è un tema assai ricorrente alla Roma. La lista è sempre ampia e comprende diversi elementi. A farne le spese soprattutto i big che si fermano continuamente, creando non pochi problemi a Mourinho che deve inventarsi sempre qualcosa. Il calendario fitto di impegni poi, fra campionato ed Europa League, crea ulteriori problemi all’allenatore.

Per quanto riguarda Chris Smalling i tempi di recupero sono ancora incerti.

Quando torna Smalling con la Roma? C’è l’annuncio

L’ultima presenza di Smalling con la Roma risale allo scorso 1 settembre contro il Milan. Da quel momento lo stop che ha tenuto lontano il calciatore per parecchio tempo. Le gare saltate sono cinque, fra campionato ed Europa League. Adesso i tifosi attendono l’annuncio sul rientro del difensore della Roma Smalling. Le sensazioni non sono positive: non c’è una data certa riguardo il recupero del calciatore che è ancora alle prese con questo problema tendineo.