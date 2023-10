Insulti, sputi e rissa sugli spalti: l’ex Serie A nei guai

L’ex Serie A rischia adesso di finire seriamente nei guai dal momento che è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio davvero molto brutto. Sugli spalti c’è stato un principio di rissa, preceduto prima dagli insulti e poi dagli sputi. Arrivano gli ultimi aggiornamenti in tal senso.

Arrivano brutte notizie per l’ex campione di Serie A, che è stato protagonista di un episodio, ovviamente suo malgrado, davvero da dimenticare. Tutto è partito con degli insulti molto forti che il giocatore ha subito ed a cui ha reagito in maniera davvero veemente e forte. Sono volati, in questo contesto, degli sputi ed anche un principio di rissa sugli spalti. Il tutto in un contesto come quella di una partita che richiedeva un atteggiamento da parte di tutte le parti in causa senza ombra di dubbio differente. Andiamo a vedere ed a ricostruire l’accaduto svelando ulteriori dettagli a riguardo.

Ex Serie A finisce nei guai

Ha del clamoroso quanto accaduto tra il Pont Donnaz e la Vogherese, gara valevole per il girone A di Serie D. Un spettatore, infatti, ha preso clamorosamente di mira un ex calciatore del Torino, vale a dire il portiere Lys Gomis, con insulti di natura razziale a dir poco gravi. A fine gara è esplosa la rabbia del numero uno, che ha prima indirizzato degli sputi agli avversari in campo.

In un secondo momento, poi, insieme ad altri compagni il calciatore si è diretto verso i tifosi avversari ed è arrivato allo scontro fisico. E’ stata scavalcata la recinzione, infatti, ed alla fine sono intervenute le autorità che hanno separato i due uomini. Una situazione davvero da dimenticare.

Lys Gomis insultato, la sua reazione è fortissima

Lys Gomis alle sue spalle ha un passato a livelli relativamente importanti, dal momento che ha indossato le maglie del Torino, dell’Ascoli, del Frosinone e del Lecce. Attualmente è protagonista con il Pont Donnaz, club che attualmente milita in Serie D. Dopo gli insulti razzisti ricevuti, il giocatore si è reso protagonista prima di sputi e poi è arrivato addirittura allo scontro fisico con i tifosi presenti allo stadio. Sono intervenute poi le autorità per sedare gli animi e per allontanare i profili coinvolti in questa rissa sugli spalti. Un brutto episodio sul quale, poi, le autorità ovviamente indagheranno.