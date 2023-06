Roma, salta tutto: il forfait che cambia l’estate giallorossa

Incredibile ma vero, la Roma deve riprogrammare tutta l’estate e tutti i piani già previsti. Un colpo di scena a giugno inoltrato.

Mentre la Roma lavora con grande efficacia sul mercato, per regalare a José Mourinho una rosa competitiva in vista della prossima stagione e rimettere in sesto anche i conti del club, arrivano notizie davvero particolari per la formazione giallorossa.

Infatti spunta un serio rischio: quello di vedere tutta l’estate di preparazione per la nuova stagione rimescolarsi improvvisamente. Un caos inaspettato per la Roma, che dopo il raduno ed i primi allenamenti a Trigoria a partire dal 10 luglio avrebbe dovuto effettuare una tournée in Asia per fini commerciali ed economici.

Il programma originale prevedeva diverse amichevoli per la squadra di Mourinho in estremo oriente. In particolar modo in Corea del Sud, dove i giallorossi avrebbero affrontato Celtic Glasgow, Wolverhampton e i padroni di casa dell’Incheon tra fine luglio ed inizio agosto. Una tournée non graditissima al tecnico portoghese, che però ora rischia di saltare totalmente.

Roma, niente amichevoli in Corea: il motivo

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma dovrebbe rinunciare alla tournée in territorio sudcoreano. Il motivo è prettamente economico, visto che gli organizzatori asiatici sarebbero venuti meno agli accordi originali.

I membri dell’organizzazione del torneo previsto in quel di Incheon non hanno infatti ancora inviato i soldi promessi per la partecipazione della Roma a questo evento estivo. Il club giallorosso dovrebbe incassare circa 3-4 milioni di euro dalle amichevoli previste, ma dalla Corea del Sud non è ancora giunto il bonifico. Il club, che vuole sicuramente avere un ritorno economico da tale viaggio in oriente, potrebbe dunque rinunciare alla tournée e veder annullata tutta una parte della preparazione programmata.

A rischio a questo punto c’è anche l’amichevole del 26 luglio a Singapore contro il Tottenham, che era stata collegata alla seconda fase esotica in Corea per fini anche di brand e sponsorizzazioni. Ma un singolo viaggio così estenuante nel sud-est asiatico potrebbe non essere il massimo per Mourinho ed i suoi calciatori.

A meno che non arrivi nelle prossime ore il bonifico promesso da Seoul, la Roma dunque dovrà pensare in breve tempo a riorganizzare la seconda parte di preparazione pre-campionato. Non è da escludere che la società del gruppo Friedkin possa in extremis prenotare il soggiorno in Algarve, regione portoghese che ha già ospitato la Roma di Mourinho nelle due scorse estati.