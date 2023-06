Elisabetta Canalis, bikini e tacchi alti: è strage di cuori su Instagram

L’ex velina di Striscia la Notizia, stavolta, ha esagerato: il suo ultimo scatto in biki e tacchi è bollente

È trascorso tanto tempo da quando, giovanissima, esordiva su Canale 5 per la gioia di milioni italiani. L’evoluzione lavorativa e personale vissuta da Elisabetta Canalis, però, è stata davvero sorprendente.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando fu scelta da Antonio Ricci come velina mora di ‘Striscia la Notizia’. Un successo strepitoso che, dal 1999 al 2002, la vide al fianco della bionda Maddalena Corvaglia sul bancone del tg satirico: tra stacchetti e momenti di ilarità, Elisabetta conquistò l’Italia intera.

Ancora oggi rimane tra le donne più seguite e amate nello show business: la Canalis, prototipo della tipica bellezza mediterranea, ha avuto successo ben oltre il nostro Paese. È molto conosciuta negli Stati Uniti, dove vive, ed è tutt’ora il sogno proibito di milioni di uomini e donne.



Il successo su Instagram e i tanti flirt della Canalis

Il social più frequentato dalla Canalis è certamente Instagram dove conta 3,5 milioni di seguaci che delizia con le sue istantanee sempre molto sensuali. La 44enne sarda in Italia ha bazzicato diversi programmi televisivi. Da ‘Controcampo’ a ‘Ciao Darwin’ fino all’aver preso parte con discreto successo alla fiction di Canale 5 ‘Carabinieri’.

Nel 2006 ha preso parte a ‘Love Bugs’, sitcom di successo di Italia 1 al dove sostituì Michelle Hunziker al fianco di Fabio De Luigi. È apparsa in diverse pellicole, soprattutto commedie, sia in Italia che all’estero. Nel 2008, al fianco di Alessandro Siani, in ‘La seconda volta non si scorda mai’. Successivamente nel cinepanettone con Christian De Sica e Massimo Ghini ‘Natale a New York’.

Per quanto riguarda la vita privata, sono diversi i flirt attribuitole: da Bobo Vieri, ex attaccante di Inter e Milan nei primi anni 2000, passando per George Clooney nel 2010 grazie al quale si è fatta conoscere anche negli Stati Uniti. E proprio l’, dal 2014 al 2023, è stata sposata con Brian Perri. Il chirurgo statunitense le è stato accanto, dandole anche una figlia nel 2015: Skyler Eva.

Elisabetta Canalis mai così sexy: bikini da urlo

La Canalis è nata il 12 settembre 1978 a Sassari, in Sardegna, terra alla quale è molto legata. Nel 2003 è rimasto impresso il suo calendario senza veli, pubblicato da ‘Max’, che fece scandalo. Le forme della Canalis, oggi come allora, hanno pochi termini di paragone.

L’estate è già arrivata ed Elisabetta si è mostrata più sexy e ‘scoperta’ che mai nei suoi ultimi post su Instagram. Tacchi a spillo, la Canalis si mostra con un bikini bianco che fa enorme fatica a contenere le sue forme esplosive.

Un fisico statuario e già abbronzatissimo che ha lasciato di stucco proprio tutti. I followers, con migliaia di commenti e innumerevoli like, hanno approvato lo scatto. Un’istantanea semplice ma dannatamente sexy: come l’ex velina, che non vuole proprio smetterla di monopolizzare i riflettori.