Barcellona guastafeste: così salta Frattesi

Un affare di mercato che riguarda quattro club sta agitando le ultime ore. La palla in mano ai giocatori. I dettagli.

Nelle trattative per i big, oltre ai fondi americani e arabi, ora sono proprio le squadre provenienti dal maggiore stato arabo del continente asiatico a fare la voce grossa. Se le squadre italiane, per congenita incapacità di generare ricavi – vedi scarso valore dei diritti tv e mancanza quasi totale di stadi di proprietà – spesso devono arrendersi ai soldi marcati Premier, stavolta il “nemico” sportivo arriva da più lontano.

L’affare in questione riguarda in particolare due centrocampisti. Il primo è Davide Frattesi, nel mirino di tutte le big del nostro campionato. Contratto finito al 2026, lascerà il Sassuolo ma resterà in Italia. L’altro big toccato è invece Marcelo Brozovic, pilastro dell’Inter, contratto fino al 2026 ma con le valigie già pronte per l’estero.

Paradossalmente infatti, i soldi che Steven Zhang potrebbe ottenere dalla cessione del croato dovrebbero servire a portare in nerazzurro il centrocampista romano. Tutto fatto? Neanche un po’. Il regista di Inzaghi sembrava aver trovato la nuova casa, ma dalla Catalogna non mollano la presa.

Come racconta nel dettaglio mundodeportivo.com, una trattativa che sembrava in chiusura ha trovato un inatteso stop per la volontà del tecnico del Barcellona. Xavi infatti, dopo aver perso il suo regista Busquets, insiste con il presidente Joan Laporta per ingaggiare Marcelo Brozovic. L’allenatore catalano, quindi, non si accontenta dell’arrivo di lkay Gündogan.

Xavi insiste per Brozovic: frenata Inter su Frattesi

Il centrocampista, fresco vincitore di Premier e Champions con il Manchester City, lascia l’Inghilterra da svincolato e sarà presentato dai blaugrana la prossima settimana. “Devi trovare quel pezzo. Se vogliamo competere bene il prossimo anno è fondamentale. Devi trovare un giocatore molto importante per sostituirlo”, ha detto in più occasioni l’allenatore del Barcellona, come riporta la stessa fonte.

Ora le difficoltà per i campioni di Spagna sono di due tipi. In primis, se non viene ceduto qualche big, a causa del financial fair play, operazioni pesanti in entrata non se ne possono fare. In second battuta, su Brozovic è piombato forte l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Per il giocatore pronto un quadriennale da 15 milioni netti a stagione, all’Inter andrebbero 25 milioni. L’ad Marotta e il ds Ausilio spingono perché il calciatore vada in Arabia Saudita, il giorno dopo alzerebbero il telefono per chiudere l’acquisto di Frattesi dal Sassuolo.

In realtà, Brozovic entro il weekend dovrebbe comunicare la propria decisione anche perché gli arabi non aspetteranno a lungo. La sensazione è che il regista presto si cambierà nello stesso spogliatoio di CR7. Il Barcellona, se saltasse il croato, tornerebbe a puntare uno tra Joshua Kimmich (Bayern Monaco) e Martín Zubimendi (Real Sociedad). Ma anche in questo caso prima bisognerà vendere, con Franck Kessié possibile sacrificato.