Ronaldo, scena assurda in campo: le immagini spiazzano

Scena davvero particolare in campo accaduta a Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese rischia di non essere più al sicuro.

Anche a 38 anni compiuti Cristiano Ronaldo resta uno dei calciatori internazionali più amati e seguiti al mondo. Un campionissimo che ha vinto tutto, fra cui diverse Champions League e Palloni d’oro individuali. L’esempio dell’atleta perfetto, che anche vicino ai 40 anni è in forma smagliante.

Nonostante giochi ormai in una lega esotica dove conta più il guadagno economico che la competizione, ovvero nella Saudi Pro League con la maglia dell’Al-Nassr, Ronaldo è ancora titolare della nazionale del Portogallo. Nella sfida di qualificazione europea di sabato scorso è stato schierato da centravanti, nel 3-0 sulla Bosnia-Herzegovina. E lì si è verificato un episodio divertente che ha fatto il giro del web.

Proprio a Lisbona, durante la sfida di sabato sera, Cristiano Ronaldo è stato protagonista involontario di una situazione davvero incredibile e paradossale, capitata per via dell’ennesima invasione di campo di un tifoso. Una scena che è divenuta subito virale ma che conferma la poca sicurezza per certi calciatori all’interno degli stadi.

Invasione di campo a Lisbona, il tifoso ‘solleva’ in aria Cristiano Ronaldo

Incredibile ma vero, durante la sfida Portogallo-Bosnia, Cristiano Ronaldo è stato letteralmente sollevato da un tifoso portoghese. Come testimoniato dalle immagini live, un supporter portoghese, con tanto di bandiera del paese lusitano, è riuscito ad eludere i controlli degli steward ed invadere il terreno di gioco.

L’intento era soltanto uno: salutare da vicino il suo idolo Ronaldo, il quale genericamente si presta a certe attenzioni. Ma la reazione del tifoso stavolta è sembrata esagerata: l’uomo non solo ha abbracciato il campione col numero 7 sulle spalle, ma lo ha anche sollevato in aria alzandolo a mo’ di trofeo, come una conquista personale.

Lionel andres pepsi lo avrebbe picchiato e probabilmente denunciato, il mio glorioso re ronaldo è un uomo onesto e umile pic.twitter.com/BKbsPVdrhK — Rudi Merdia Out (@Nkunkismo7) June 17, 2023

Fortunatamente nessun pericolo per l’incolumità di CR7, che è sembrato sorpreso ma sorridente al gesto di affetto esagerato del tifoso. Il quale poi è stato catturato dagli inservienti, intervenuti però con netto ritardo. Una scena paradossale ma divertente, che come detto deve però aprire gli occhi sul tema della sicurezza all’interno degli impianti calcistici e sportivi in generale.

Basti pensare che in Arabia Saudita, qualche settimana fa, Ronaldo ha rischiato grosso. Un tifoso dell’Al-Nassr era entrato anche lui in campo con tanto di invasione non permessa, per salutare il campione ex Juventus e Real Madrid. L’uomo è scivolato e stava per franare sulle preziose gambe del fuoriclasse, ma per fortuna anche in quell’occasione non è successo nulla di grave.