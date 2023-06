Svolta improvvisa: il club non si iscrive, tutto fatto per il ripescaggio

Il termine massimo per le iscrizioni al prossimo campionato è scaduto e possiamo dire che per un club il destino è segnato.

Il giorno del giudizio per i club italiani è arrivato: in queste ore capiremo se le iscrizioni sono state completate oppure no. La FIGC a breve comunicherà a tutti gli esiti delle richieste.

Ma, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, per un club il destino sembra essere ormai segnato. L’iscrizione è fortemente a rischio e il ripescaggio sembra essere ormai deciso. Naturalmente può ancora cambiare tutto, ma la strada è segnata e non arrivano sicuramente buone notizie per il club.

Svolta clamorosa: niente iscrizione, ripescaggio deciso

Un quadro più chiaro lo si avrà sicuramente nelle prossime ore visto che, almeno per ora, la FIGC non si è pronunciata. Ma questa volta, a differenza di quanto successo in passato, la Federazione ha deciso di essere più intransigente del solito e questo significa che ci può davvero essere una vera e propria rivoluzione in questo senso.

Per il momento le certezze sono rappresentate da Pordenone e Siena, ma presto ci potrebbe essere una sorpresa che nessuno si aspettava e destinata a sconvolgere un’intera città. Infatti, il Lecco rischia di non essere iscritto alla prossima Serie B per mancanza di stadio. Il Rigamonti-Ceppi, infatti, non è a norma e il Padova non ha dato l’ok per giocare all’Euganeo. Questo significa che, se tutto sarà confermato, i lombardi diranno addio alla promozione e sarà il Brescia ad essere ripescato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni.

Per il Lecco sono ore, quindi, di attesa per cercare di capire meglio il suo futuro. La strada, al momento, è assolutamente in salita e quindi vedremo cosa succederà. Ma per il Brescia la strada sembra essere in discesa considerando anche che il futuro della Reggina continua ad essere appeso ad un filo.

Dal Lecco alla Reggina: quando l’iscrizione diventa un incubo

Per il Lecco e la Reggina le prossime ore saranno decisive. Al momento i lombardi rischiano di non iscriversi alla prossima Serie B per mancanza di stadio e i calabresi per gli ormai soliti problemi economici e quindi la strada per il Brescia e per il Perugia potrebbe essere quella dei ripescaggi.

Prossime ore decisive e non ci resta che aspettare le decisioni della FIGC. La strada, come spiegata in precedenza, per Lecco e Reggina il futuro è a forte rischio e il tutto potrebbe trasformarsi in un incubo.