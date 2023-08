Rossella Fiamingo esagera: costume in difficoltà

Rossella Fiamingo ancora una volta incanta tutti con il suo fascino prorompente: in costume la spadista è esplosiva

Da anni ormai è una delle protagoniste più acclamate del mondo dello sport italiano, per i suoi successi, ma anche per un fascino di quelli che non passano mai inosservati. Una bellezza eclatante, quella di Rossella Fiamingo, che contribuisce alla sua fama e all’ammirazione da parte dei tifosi.

Tratti seducenti e che non lasciano scampo, quelli dell’atleta catanese, 32 anni, che ancora una volta ha fatto esultare gli appassionati per le sue gesta in pedana. La spadista ha conquistato infatti in questa estate una medaglia di bronzo agli Europei e una ai Mondiali di Milano con la squadra azzurra, confermando quanto la tradizione della nostra scherma sia sempre di altissimo profilo. Per il prossimo anno, l’obiettivo, ovvio, è quello di far bene in modo da presentarsi al massimo all’appuntamento delle Olimpiadi di Parigi. Quello in cui proverà a conquistare quel riconoscimento che ancora le manca, la medaglia d’oro olimpica. Fin qui, in carriera, un argento individuale a Rio nel 2016 e un bronzo a squadre a Tokyo 2020.

Non sarà facile, ovviamente, ma Rossella è consapevole delle sue capacità e di certo lavorerà sodo per raggiungere questo ambito traguardo. Intanto, però, dopo i recenti impegni in pedana, si sta godendo, come è giusto che sia, delle meritate vacanze nella sua Sicilia. Con una compagnia d’eccezione, quella del fidanzato Gregorio Paltrinieri, a sua volta reduce dagli impegni in vasca con la nazionale.

Rossella Fiamingo, al mare con Paltrinieri fa innamorare tutti: scollatura pazzesca ancora una volta

Seguitissima sui social, Rossella sta dando il meglio di sé su Instagram con scatti davvero suggestivi e ammalianti. Ha raggiunto ormai i 300 mila followers, incantati dalla sua bellezza e dalla sua sensualità prorompente, di cui ci da’ prova per l’ennesima volta.

Tra i numerosi scatti dell’ultimo post, fa la sua figura questo primo piano in cui in costume Rossella mette in mostra una scollatura florida e accattivante. Un lato A che fa sempre battere forte il cuore dei fan ed anche in questo caso non mancano like e commenti entusiasti da parte di tutti.

Quanto a bellezza mediterranea irresistibile, di certo Rossella non ha molto da invidiare nemmeno alla sua celebre amica del cuore, Diletta Leotta, che tra l’altro compare anche negli scatti di questa estate insieme a lei.