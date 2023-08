Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus: c’è l’annuncio su Zaniolo, svolta a sorpresa per l’obiettivo di Giuntoli. C’è l’accordo con il Galatasaray.

Novità in vista per la Juventus, arrivano delle indiscrezioni di calciomercato riguardo Nicolò Zaniolo. Obiettivo della società bianconera, il calciatore dopo appena sei mesi ha deciso di lasciare la Turchia e il Galatasaray. E’ tutto fatto per il suo arrivo: c’è l’accodo tra i due club, svelate le cifre ufficiali di questo colpo.

La sua esperienza in Turchia è durata meno di un anno: Nicolò Zaniolo dopo appena sei mesi lascia il Galatasaray con 11 presenze, 5 gol ed un assist. La sua avventura si conclude con la vittoria del campionato turco, ottenuto nel corso dell’ultima stagione. Il rendimento del calciatore è stato positivo tanto da spingere altre società ad interessarsi al calciatore. Dopo giorni di trattative, finalmente è arrivata la svolta con il calciatore che è pronto a salutare la Turchia per vivere questa nuova esperienza.

Calciomercato Juventus: stanno prendendo Zaniolo

Da inizio mercato sono uscite fuori le voci sul ritorno di Nicolò Zaniolo in Italia. Tra i club maggiormente interessati al calciatore la Juventus con il ds Giuntoli sempre in contatto con il procuratore Vigorelli per provare a prendere il ragazzo che aveva manifestato la sua volontà di lasciare la Turchia.

Da parte dell’ex Roma c’era questa pista che portava direttamente il calciatore in Serie A. Dopo settimane di trattative finalmente è arrivata la fumata bianca con Zaniolo che ha deciso di intraprendere una nuova avventura.