Sabrina Ferilli lascia a bocca aperta: per lei gli anni non passano mai

L’età avanza, ma Sabrina Ferilli è sempre bellissima: l’attrice con gli ultimi scatti fa innamorare come una volta

Tra gli anni Ottanta, Novanta e Duemila, è stata una delle principali icone di bellezza e sensualità all’italiana. Ma anche adesso, non ha perso davvero nulla di tutto il suo fascino. La fantastica Sabrina Ferilli lascia sempre il segno.

Attrice tra le più avvenenti e seducenti, ma anche tra le più brave della sua generazione, con le sue apparizioni televisive e cinematografiche – fra le quali la partecipazione da co-protagonista nel pluripremiato ‘La Grande Bellezza’ di Paolo Sorrentino, Premio Oscar come miglior film straniero – ha raccolto grandi traguardi nel corso della sua carriera. Scatenando veri e propri boati di ammirazione al suo passaggio.

Fascino epocale, ricordato ancora oggi, come ad esempio in occasione dello striptease con il quale rese omaggio alla Roma campione d’Italia nel 2001 nella grande festa del Circo Massimo, Sabrina ha fatto innamorare generazioni di ammiratori. E ancora adesso è difficile rimanere indifferenti di fronte a lei.

Passano gli anni, ma ci sono cose che non passano mai. Sabrina è decisamente una di queste, intramontabile e senza tempo. Non per caso, nessuno l’ha dimenticata e anche di fronte a bellezze più giovani di lei, non teme confronti e può vantare un vasto seguito di ammiratori sul web, con oltre un milione di followers su Instagram.

Sabrina Ferilli, alla soglia dei 60 anni nulla è cambiato: compleanno celebrato con uno scatto speciale

Per tutti loro, è appena trascorsa una ricorrenza importante. Vale a dire, quella del compleanno di Sabrina, che ha spento 59 candeline. Riuscendo a risultare sempre irresistibile e facendoci viaggiare con la fantasia.

Per ringraziare il suo pubblico, Sabrina si è esibita in questo scatto su di una terrazza, con un semplice e al tempo stesso elegantissimo abito a fiorellini. Con una espressione ammaliante come non mai e con il solito dettaglio provocante che non poteva mancare. Lo spacco fa intravedere gambe che hanno fatto la storia, la visione accende nuovamente i cuori dei fan e in tanti rispondono ai ringraziamenti di Sabrina con complimenti assortiti e la solita valanga di like.

Fino alla fine dei tempi, verosimilmente, sarà così. La Ferilli è entrata nella leggenda ed è impossibile dimenticare cosa ha rappresentato per tutti noi e cosa, in realtà, rappresenta ancora. Ci sono presenze che scatenano applausi sempre e comunque e Sabrina è decisamente una di queste.