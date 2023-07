Icardi torna in Serie A, niente Milan: firma con un’altra big

Mauro Icardi spinge per tornare in Serie A quest’estate, come confermato anche in alcune -recenti- uscite pubbliche dalla sua moglie-agente Wanda Nara. L’argentino vuole l’Italia dopo l’esperienza al Galatasaray e presto, questa sua volontà, potrà essere esaudita in questo calciomercato.

Essendo un giocatore di un certo calibro, Icardi è stato inevitabilmente accostato a più squadre nel corso di questi giorni, ma la sua priorità è sempre stata solo l’Italia. A fronte di questo il nome dell’ex Inter ha fatto sognare milioni di tifosi in giro per lo stivale, in modo particolare quelli del Milan, ma nel futuro dell’argentino non sembrerebbe esserci però ancora una volta Milano, nonostante si è parlato e creduto questo.

Stando alle ultime notizie, infatti, Icardi non tornerà in alcun modo a Milano visto che potrebbe firmare con un’altra super squadra della Serie A, alla quale già in passato venne in diverse occasioni accostato.

Calciomercato, Icardi torna in Serie A ma non al Milan: ecco chi lo vuole

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mauro Icardi in questo calciomercato, che dopo essere tornato al PSG dal prestito al Galatasaray è diventato uno dei giocatori più richiesti e seguiti di quest’estate, conseguenza inevitabile all’ottima stagione fatta in Turchia.

Potremmo dire che Mauro Icardi è rinato con i giallorossi di Istanbul, e questo l’hanno notato anche le squadre di Serie A che, per rinforzare il proprio attacco, starebbero pensando proprio all’argentino. La società alla quale l’ex Inter è stato più accostato in questi giorni è stato incredibilmente il Milan, ma più per delle fantasie dei tifosi rossoneri che per altro. Per Icardi sull’altra sponda del naviglio, dunque, al momento, non c’è nulla da fare, a differenza invece di quanto si starebbe dicendo ed ipotizzando per un’altra big di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato e svelto da fichajes.net, complice anche la delicata situazione legata al futuro di Victor Osimhen, nelle ultime ore il nome di Mauro Icardi sarebbe stato con insistenza accostato al Napoli, disposto a dare una seconda chance in Serie A all’argentino in questo calciomercato qualora il nigeriano dovesse -realmente- partire.

Duello Milan-Napoli per Mauro Icardi: il punto

Al momento l’unica cosa certa è che Mauro Icardi lascerà il PSG in questo calciomercato. Difficile, ancora, da decifrare il suo futuro, visto che sono tanti i club di Serie A ai quali l’argentino è stato accostato in questi giorni.

In questa particolare lista primeggiano Milan e Napoli, entrambe disposte a riaccogliere Icardi in Italia dopo tre stagioni. A quanto pare, però, fra le due i campioni d’Italia parrebbero essere leggermente in vantaggio rispetto ai rossoneri nella corsa all’ex Inter, visti gli ottimi rapporti fra De Laurentiis ed Al Khelaifi.

Calciomercato: ecco quanto vuole il PSG per Icardi

Icardi non rientra più nei piani del PSG, ed okay, ma Milan e Napoli sono state avvisate, il club parigino non ha alcuna intenzione di svendere al miglior offerente l’attaccante argentino. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il PSG potrebbe valutare Icardi addirittura 19 milioni di euro in questo calciomercato, ma il prezzo -se trattato- potrebbe essere abbassato vista la scadenza di contratto del bomber col club di Al Khelaifi nel 2024.