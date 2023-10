Sabrina Salerno, trasparenze pericolose: si vede (quasi) tutto

Sabrina Salerno ancora una volta manda in visibilio il pubblico dei suoi fan con nuovi scatti che accendono la passione: fisico da urlo

Sabrina Salerno non si ferma mai, scatenata sempre e comunque. La cantante e showgirl non perde occasione per ricordarci tutto il suo fascino sublime e si offre ai nostri sguardi facendoci sognare ad occhi aperti, come fa ormai da diversi decenni a questa parte.

Vera icona della cultura pop e rappresentante per eccellenza del fascino e della sensualità made in Italy, Sabrina spopola sulle scene ormai dai ruggenti anni Ottanta. Eppure, con quasi quarant’anni di carriera alle spalle, non smette di stupire e di strappare autentici boati di meraviglia con la sua classe ed eleganza seducenti che non si smentiscono proprio mai.

Il dato anagrafico dei suoi 55 anni sembra difficilmente credibile, considerando quanto sia sempre capace di mostrarsi in perfetta forma e con una sensualità stratosferica che conquistano al primo sguardo. I doni di madre Natura e tanto allenamento sono i suoi segreti. Nessun intervento ‘esterno’, come ci ha tenuto a ricordare e sottolineare, rispondendo alle polemiche degli haters. Una bellezza al naturale che fa strage di cuori oggi come allora. E che il pubblico conosce assai bene anche al di fuori dell’Italia, come testimoniato dal grande successo che stanno raccogliendo le sue esibizioni all’estero.

Sabrina Salerno in piscina, sotto la maglietta dettagli roventi della scollatura: non serve neanche lo zoom

In questo 2023, Sabrina ha tenuto svariati concerti in giro per l’Europa e dopo la pausa estiva ha ripreso il suo lunghissimo tour. Adesso si trova in Spagna, dove l’estate è ancora calda. E le temperature restano roventi anche grazie a lei.

Nel presentare il suo concerto ad Alicante, Sabrina si è lasciata andare a una serie di scatti pazzeschi in piscina, dove ha esibito la solita silhouette incontenibile. Con un dettaglio che non poteva lasciare indifferenti, quello della sua vertiginosa e proverbiale scollatura in trasparenza sotto la maglietta bagnata.

Una visione praticamente in purezza, da bollino rosso, che mette seriamente a repentaglio le coronarie dei suoi fan. Su Instagram, Sabrina può contare su un pubblico di fedelissimi (oltre un milione e 300 mila followers) che la omaggiano a suon di messaggi d’amore e like a ripetizione. Impossibile non farsi conquistare e rapire da un tale vortice di sensualità.