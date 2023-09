Tegola Dia, sveltati i tempi di recupero: è UFFICIALE, il comunicato

L’infortunio di Boulaye Dia è più grave del previsto. Oggi, in comunicato sui propri canali ufficiali, il Senegal ha riportato i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’attaccante della Salernitana.

Sulle condizioni dell’ex Villarreal già c’era abbastanza preoccupazione, ma mai nessuno si sarebbe aspettato un esito del genere, che difatti svela anche i lunghi tempi di recupero per Boulaye Dia, che non sarà a disposizione di Paulo Sousa per un pò di settimane.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti dopo i controlli a cui la punta si sottoporrà al rientro a Salerno, ma la situazione è critica, ed il tecnico portoghese ha da che trovare alla svelta una soluzione a tutto questo.

Salernitana, infortunio Dia: è grave, le condizioni

Boulaye Dia è una delle tante vittime di questa sosta nazionali. Infortunatosi qualche giorno fa in allenamento col Senegal, l’attaccante della Salernitana ha immediatamente destato preoccupazione sia allo staff medico della Nazionale che dei granata, venendo sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno giustificato l’apprensione delle parti.

In mattinata è infatti arrivato il comunicato ufficiale del Senegal sulle condizioni di Boulaye Dia, che ha una volta e per tutte spezzato le gambe a Paulo Sousa, consapevole di aver perso uno dei suoi migliori giocatori per diverso tempo. Ci sarà da capire ora come la Salernitana si muoverà per far fronte ad un problema abbastanza delicato, considerata anche la gravità dell’infortunio col quale si sta avendo a che fare.

Stando dunque a quanto riportato dalla nazionale africana, gli esami clinici ed ecografici ai quali si è sottoposto Boulaye Dia hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale, problema che difatti costringerà l’attaccante della Salernitana a rimanere fermo per diverse settimane. Nel comunicato del Senegal sono stati riportati anche i tempi di recupero per il classe ’96.

C’è lesione per Dia: svelati i tempi di recupero

L’infortunio di Boulaye Dia è grave, stiamo parlando di lesione, e dunque i tempi di recupero per l’attaccante della Salernitana saranno inevitabilmente lunghi. A confermarlo è lo stesso Senegal nel comunicato diramato oggi in merito alle condizioni del giocatore, per il quale sono stati diagnosticati almeno 15 giorni di recupero.

Rilasciato dalla Nazionale, Boulaye Dia farà ritorno a Salerno nei prossimi giorni e verrà sottoposto ad ulteriori controlli anche dallo staff medico granata, giusto per scrupolo, ma le speranze che qualcosa in questi giorni possa cambiare sono davvero poche. Confermato l’esito del Senegal anche dalla Salernitana, all’attaccante verrà assegnato un percorso di recupero ad hoc per cercare di tornare il prima possibile a disposizione di Paulo Sousa.

Salernitana: le partite che salta Dia

15 giorni di stop significa che Boulaye Dia salta almeno due partite di campionato. Per il senegalese niente Torino il 18 settembre e Frosinone il 22, nella speranza di riuscire a tornare con l’Empoli il 27 o l’Inter a fine mese.