Inter, ‘assist’ dall’Argentina per il derby: scelta fatta su Lautaro

Oramai siamo entrati in quella settimana lì, in quella del derby di Milano. Manca sempre meno al fischio d’inizio di una delle partite più attese della stagione, con una città in trepidante attesa di capire di quali colori si tingerà.

Le due compagini arrivano alla sfida di sabato in condizioni fisiche completamente differenti, col Milan ricco di incognite e l’Inter, invece, di certezze. Il biscione, al momento superstite da questa sosta nazionali, ha addirittura ricevuto un ‘assist’, se così vorremmo definirlo, dall’Argentina, che domani scenderà in campo contro la Bolivia.

Stando alle ultime notizie, il commissario tecnico dell’albiceleste Scaloni avrebbe preso una decisione su Lautaro Martinez che fa e non poco sorridere la piazza nerazzurra.

Inter, Scaloni sorprende tutti: la scelta su Lautaro

La sosta nazionali è agli sgoccioli, e l’Inter spera di poter iniziare a preparare il derby di sabato con tutti i suoi effettivi a disposizione. Al momento il club meneghino è uno dei pochi superstiti di queste settimane, considerato il fatto che nessuno dei giocatori di Simone Inzaghi si è infortunato.

Cantare vittoria prima che la sosta finisca però è un azzardo, soprattutto considerando il fatto che capitan Lautaro Martinez ha ancora un ultimo impegno con l’Argentina. Dopo la vittoria sull’Ecuador la Nazionale campione del mondo vorrebbe confermarsi anche con la Bolivia, e per farlo Scaloni ha bisogno dei suoi migliori effettivi. Fra questi rientra sicuramente anche il Toro, sul quale però il commissario tecnico dell’albiceleste avrebbe preso una decisione che permettere a tutto il mondo Inter di dormire serenamente domani notte.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, in Bolivia-Argentina Lautaro Martinez potrebbe rimanere per tutti e 90 i minuti in panchina. Scelta prettamente tecnica quella del CT Scaloni, che permetterà così al Toro di rifiatare per in vista del derby, per la gioia del popolo nerazzurro.

Inter, Lautaro in panchina contro la Bolivia: può però entrare a partita in corso

La speranza del mondo Inter è che ovviamente Lautaro Martinez possa rimanere in panchina per tutti e 90 i minuti contro la Bolivia domani notte, ma è inevitabile che il CT Scaloni possa comunque decidere di buttare nella mischia El Toro qualora ce ne fosse l’evenienza.

Già però il fatto che l’ex Racing non parta titolare fa ben sperare anche lo stesso Simone Inzaghi, che nel corso di queste settimane ha visto essere spremuti al massimo alcuni dei suoi titolari, come ad esempio Dumfries, che ha collezionato ben 175 minuti nelle due uscite dell’Olanda per le qualificazioni ai prossimi europei contro Grecia ed Irlanda.

Le ultime sulle nazionali in casa Inter: da Lautaro a Cuadrado

Questa è la settimana del rientro dei nazionali alla Pinetina. Nella giornata di domani il terzetto olandese, composto da Klaassen, de Vrij e Dumfries, dovrebbe ricomporsi col ritorno degli ultimi due a Milano. Un paio di giorni in più bisogna invece aspettare per i vari Sommer, Bastoni, Dimarco, Lautaro e Cuadrado, con quest’ultimo che sarà osservato speciale dopo il piccolo fastidio muscolare rimediato con la Colombia.