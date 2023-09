Salernitana: esonero Sousa, il sostituto arriva lunedì

Giorni caldi in casa Salernitana con Sousa che è ad un passo dall’esonero e presto sarà annunciato anche quello che diventerà il nuovo allenatore del club campano.

Sarà importante capire come andrà a finire, ma la strada sembra già tracciata. Perché il presidente Iervolino e il ds Morgan De Sanctis arrivati a questo punto sembrano non avere altra strada che quella del cambiamento.

L’allenatore che lo scorso anno aveva fatto una grande stagione mettendo a segno risultati importanti e bel gioco, oggi è pronto al licenziamento e andare via dal campionato italiano per restare senza squadra.

Salernitana: esonero Sousa, decisione immediata

Nessuno in casa Salernitana si sarebbe aspettato una cosa del genere. Perché Sousa lo scorso campionato ha salvato il club con diverse giornate d’anticipo tirandolo fuori da una brutta situazione di classifica e mettendo anche una striscia di risultati positivi veramente importante, non cadendo nemmeno contro grandi squadre come Milan, Inter e Napoli rimandando anche la festa scudetto al Maradona.

Tanto è vero che molte grandi squadre si sono nuovamente interessate a poter ingaggiare Sousa come nuovo allenatore e dargli una nuova occasione come fece in passato la Salernitana. Diversi contatti anche in Serie A, poi però tutto è sfumato con la società granata che ha deciso di confermare l’allenatore nonostante le polemiche dei tifosi che si sono sentiti traditi. Per questo motivo ora si chiama all’esonero e nessuno gli perdona niente, con un inizio di stagione choc.

Salernitana: Sousa esonerato domenica dopo l’Inter

3 punti in 6 giornate e senza mai una vittoria. Il 2-2 alla prima di campionato in casa della Roma ha solo illuso i tifosi che poteva essere un’altra grande stagione. Invece, ora la Salernitana è in zona retrocessione e Sousa è ad un passo dall’essere esonerato.

Infatti, la società non aspetterà oltre questa settimana e la partita contro l’Inter diventa quindi decisiva. Senza un segnale e con un’altra sconfitta la Salernitana esonererà Sousa e sceglierà un nuovo allenatore.

Nuovo allenatore Salernitana: il sostituto di Sousa tra Inzaghi e De Rossi

Sono diversi i nomi che al momento sono valutati dalla Salernitana di Iervolino per il ruolo di nuovo allenatore e di sostituto di Sousa. L’arrivo del nuovo tecnico che dovrà traghettare la squadra verso risultati più importanti però arriverà lunedì dopo la partita con l’Inter in caso di sconfitta.

In quel caso ci sarà un esonero di Sousa e la scelta del nuovo allenatore che può essere prelevato tra Inzaghi o De Rossi. Il sogno del presidente del club campano era Gattuso che in questi giorni è approdato al Marsiglia.