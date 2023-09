Berardi show: lo comprano subito, a gennaio in un top club

Ci sono già aggiornamenti di calciomercato per ciò che accadrà nella prossima sessione invernale di gennaio quando Domenico Berardi dirà addio al Sassuolo per un top club.

Momento non facile per il club neroverde dal punto di vista del mercato che verrà. Perché la squadra di Dionisi ha ritrovato risultati e gioco, ma potrebbe dover dire addio al proprio grande campione.

Già la scorsa estate è stato ad un passo dall’addio, adesso potrebbe seriamente arrivare il cambio di maglia per andare a giocare in una società molto più ambiziosa e di livello che gli garantirebbe il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Sassuolo: Berardi via a gennaio

Berardi ha tutta la voglia di questo mondo di dare il massimo e farlo per il Sassuolo con cui è cresciuto in tutti questi anni, tanto da diventare il simbolo e capitano di questi colori. La società se lo tiene ben stretto da 10 anni e non ha mai avuto intenzione di mandarlo via. A 19 anni già metteva a segno tanti gol e assist in Serie A avendo numeri pazzeschi e ha continuato sempre con un andamento di grande livello eccetto un paio di anni di difficoltà e crisi.

Oggi però è nuovamente uno dei migliori giocatori in Serie A e nel suo ruolo, per questo motivo a 29 anni sembra aver raggiunto la maturità tale per andare a giocare in una grande squadra verso gli ultimi anni di carriera. Berardi è pronto al trasferimento e già nel mercato di gennaio potrebbe concludersi l’operazione anche in vista di quelli che saranno poi gli Europei.

Calciomercato Juve: Berardi a gennaio

Dopo un problema ad inizio stagione per il trasferimento saltato alla Juventus per Berardi non c’è stata altra distrazione: 4 gol in 4 giornate che stanno trascinando il club neroverde con le ultime due partite vinte con Juventus e Inter, dando un segnale alle grandi squadre di come si possano essere pentite di non aver investito su di lui.

Ora può di nuovo aprirsi una grande occasione per Berardi che a gennaio se dovesse continuare così avrà sicuramente tanto offerte dove in Premier League lo osservano e anche la Juventus vuole riprovarci.

Calciomercato: Berardi alla Juve? Rimanda tutto per gli Europei

Non ha nessuna intenzione di farsi scappare gli Europei 2024 Berardi e per questo motivo potrebbe anche decidere di restare al Sassuolo dove gli è garantita la continuità e vive una situazione di zero pressioni giocando come se stesse a casa propria.

Cambiare a metà stagione potrebbe essere un’arma a doppio taglio e staremo a vedere nel calciomercato di gennaio se Berardi deciderà di andar via o restare. Molto dipenderà dai top club che si faranno avanti e se vorrà rimandare ancora una volta la grande occasione. Su tutte c’è la Juventus che preme per averlo.