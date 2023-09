Serie A: esonero dopo la partita, scelto già il sostituto

Importanti notizie di calciomercato per quanto riguarda il mondo degli allenatori e i possibili esonero che sono in arrivo in queste settimane per la scelta di un nuovo allenatore.

Ci sono aggiornamenti più che decisivi per quello che accadrà in Italia nelle prossime ore, perché un’altra panchina sembra che sta per saltare e la società è già pronta a scegliere anche il sostituto.

Bisognerà aspettare ancora qualche ora prima di prendere l’ultima parola da parte del presidente che andrà a registrare un cambio di programma importante per il futuro del tecnico che sarà sollevato dall’incarico per fare spazio ad uno nuovo.

Calciomercato Serie A: pronto un altro esonero

In maniera ufficiale è già stato registrato il primo esonero in Serie A con Zanetti che ha pagato il suo avvio disastroso con l’Empoli e il ritorno di Andreazzoli che si è completato in queste ultime ore. Ma in Italia sono tante altre le squadre che nella massima serie rischiano il posto in panchina visto i risultati delle prime giornate che sono venuti fuori. In bilico ci sono Salernitana, Cagliari, Sassuolo e Udinese con Sousa, Ranieri, Dionisie Sottil in difficoltà, ma occhio anche alle grandi squadre.

Una vicenda particolare questa che vive la società che potrebbe essere messa in ginocchio dopo l’ennesimo brutto risultato e costretta a cambiare. Nonostante lo scorso anno c’è stata grande fiducia e tutti speravano nella conferma in estate viste le voci di mercato. Qualcosa però sembra essersi rotto e per questo motivo ora la Salernitana può essere messa nelle prossime squadre a cambiare allenatore, con Sousa che può essere esonerato subito dopo la prossima giornata.

Salernitana: esonero Sousa, la scelta

E’ già scontro salvezza a Salerno alla quinta giornata, dove si affrontano la Salernitana di Sousa e il Frosinone di Di Francesco. Il club campano vive una situazione difficile con 4 partite e 0 vittorie, solo 2 punti con due pareggi. Pesanti sconfitte nelle ultime due giornate con Lecce e Torino con 5 gol subiti e 0 fatti.

Adesso si cerca di capire quello che accadrà in queste ore. Con un altro risultati negativo la Salernitana può esonerare Sousa subito e andare alla ricerca di un nuovo allenatore che possa arrivare per sostituire il tecnico portoghese.

Salernitana: sostituto Sousa, i nomi

In caso di sconfitta la Salernitana andrà ad esonerare Sousa e scegliere il nuovo allenatore: De Rossi e Inzaghi anche in lista, ma sono tanti altri i nomi importanti nel mirino come anche Gattuso che piace tanto da anni al presidente Iervolino.