Serie A: altro infortunio, out per la prossima gara

In Serie A, con il proliferare praticamente incessante degli impegni, che si susseguono ad un ritmo impressionante, fioccano gli infortuni. Stavolta a farne le spese è un calciatore che sarà costretto a saltare la prossima gara. Si tratta di una pessima notizia per lui stesso, i tifosi e per il suo allenatore.

Una delle variabili impazzite nel mondo del calcio è da sempre quella legata agli infortuni, dal momento che spesso stravolgono le squadre e vanno a sovvertire ogni pronostico. Inoltre, a renderli ancora più centrali nei dibattiti pubblici, per così dire, è la passione smisurata per il fantacalcio. Stavolta, però, sarà costretto a fermarsi ai box un calciatore di primo piano che sarà costretto a star fuori per qualche tempo. Ancora una volta, dal momento che non è certo una novità visto quanto accaduto a lui nelle ultime stagioni. La Serie A, ovviamente, lo aspetta a braccia aperte di nuovo in campo.

Serie A, altro infortunio importante

Dopo una tre giorni a dir poco intensa all’insegna delle tre competizioni UEFA, vale a dire la Champions League, l’Europa League e la Conference League, è tempo nuovamente di Serie A. Che, però, adesso deve fare i conti con una brutta notizia appena arrivata. Il calciatore, infatti, salterà la prossima partita a causa di un problema, ancora una volta, di natura muscolare.

Si tratta di Nico Gonzalez, stella della Fiorentina e protagonista questa estate anche in sede di mercato. Il campione ex Stoccarda, infatti, è uscito anzitempo dal terreno di gioco nella gara di Europa League pareggiata per 2-2 contro il Genk per un fastidio di natura muscolare. Ha avvertito, infatti, un dolore molto forte che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. A questo punto, dunque, è naturale immaginare che sarà fuori anche nella gara contro l’Udinese.

Fiorentina, Nico Gonzalez out con l’Udinese

Nella stagione in corso Nico Gonzalez sembrava aver trovato finalmente la continuità che tutti si aspettavano da lui. Nelle 5 gare tra tutte le competizioni da lui giocate, ha infatti già messo a segno 4 gol, a conferma di una vena realizzativa di altissimo profilo. Soprattutto se si tiene conto che non è un centravanti. La Fiorentina spera che non sia nulla di grave, ma per il momento con i friulani dovrà fare di necessità virtù.