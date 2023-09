Sanchez: il CT del Cile fa chiarezza sulle condizioni

Alexis Sanchez è una delle grandi incognite dell’Inter, dopo l’ultima assenza in nazionale, e adesso il ct del Cile ha chiarito la situazione.

Ci sarà o non ci sarà nel derby? È questa la domanda che tanti tifosi interisti si stanno facendo nelle ultime ore, dopo l’inaspettata esclusione di Alexis Sanchez dall’ultima sfida del suo Cile, giocatasi il 9 settembre contro l’Uruguay. Uno stop dovuto a un affaticamento muscolare, per il prossimo 35enne attaccante sudamericano, che quest’anno ancora non è sceso in campo con la sua nuova maglia.

Sanchez è stato uno degli ultimi acquisti dell’Inter, chiamato per completare l’attacco con affidabilità ed esperienza, dopo la cessione di Correa. Un ritorno, per lui che se n’era andato nell’estate del 2022 in direzione Marsiglia, dopo due importanti stagioni in nerazzurro, in seguito all’arrivo dal Manchester United. Ma questa operazione di mercato ha fatto discutere, data l’età del giocatore e il suo ingaggio non proprio a buon mercato (3 milioni di euro all’anno).

Lo stop in nazionale ha subito riportato alla luce lo scetticismo sulla forma fisica della punta, reduce comunque da un’annata d’oro in Francia, condita da 18 gol complessivi e 3 assist. Finora Simone Inzaghi non lo ha mai nemmeno convocato nelle prime tre partite di Serie A, e dopo l’assenza in nazionale contro l’Uruguay c’era chi aveva parlato addirittura di una possibile anemia. Le poche informazioni giunte dallo staff medico del Cile non hanno fatto che alimentare ulteriori speculazioni.

Dubbio Alexis Sanchez: la verità sulle sue condizioni

Poi, finalmente il ct Eduardo Berizzo è intervenuto per fare chiarezza sulla situazione del suo attaccante. L’allenatore argentino ha confermato che il giocatore aveva mostrato alcuni problemi fisici nei giorni scorsi, e che per questo era stato tenuto a riposo. “È pienamente in forma e può giocare” ha detto Berizzo prima del match contro la Colombia del 13 settembre, valevole per le qualificazioni mondiali.

Questo significa ottime notizie anche per l’Inter, perché così Alexis Sanchez dovrebbe tornare a piena disposizione dei nerazzurri per la ripresa della Serie A, in quella che alla quarta giornata rappresenta già un crocevia fondamentale per la corsa scudetto, contro una diretta concorrente che, per tanti motivi, rappresenta anche la rivale più attesa dell’intero campionato.

Sabato 16 settembre, i ragazzi di Simone Inzaghi scenderanno in campo nel derby contro il Milan, e potranno quindi fare affidamento, per la prima volta in stagione, anche sul cileno. Difficile che possa partire titolare, ma in questo momento una sua convocazione è divenuta altamente probabile.