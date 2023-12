Santarelli mozzafiato: bikini da urlo in bianco e nero

Fabrizia Santarelli in bikini sfodera un fisico pazzesco, la modella e showgirl si conferma in tutto il suo fascino sublime ed esplosivo

Nel mondo delle presentatrici sportive, sta guadagnando sempre più visibilità e ammirazione dai fan, e non potrebbe essere altrimenti, la splendida Fabrizia Santarelli. La modella e showgirl barese sta scalando le classifiche di gradimento del pubblico degli appassionati a suon di apparizioni da favola.

Fabrizia è entrata nella squadra di Sportitalia e come conduttrice sta dimostrando grande classe ed eleganza, presenza scenica e un fascino clamoroso che non può certo passare inosservato. Una avvenenza che i suoi ammiratori di lunga data conoscono bene, dato che parliamo di una delle modelle che maggiormente si sono messe in luce in questi anni, con servizi fotografici a ripetizione che stanno scrivendo pagine di storia nel mondo della moda.

La 30enne ha lasciato chiari segni del suo passaggio anche in altri contesti, come ad esempio, lo scorso anno, nell’Isola dei Famosi. Nel reality show, la sua presenza durò solo poche settimane, ma bastarono per metterne in risalto il fare seducente con pochi eguali. Tutto questo si riflette nella crescita vertiginosa del suo seguito sui social, ormai prossimo ai 300 mila followers su Instagram. Per i quali l’appuntamento sul suo profilo è imperdibile, dato che spesso e volentieri Fabrizia regala visioni irresistibili.

Fabrizia Santarelli, la dea di Sportitalia in costume è una vera bomba: visione ravvicinata che non lascia scampo

La sua carica sensuale è stratosferica e l’ultimo scatto ce lo conferma ancora una volta. Il filtro in bianco e nero ne esalta la femminilità come non mai, i dettagli conquistano al primo sguardo e sono vietati ai deboli di cuore.

Sguardo malizioso e provocante, lineamenti disegnati e soprattutto curve da infarto, con un bikini che contiene a fatica la sua vertiginosa scollatura. Fabrizia ci fa innamorare sempre di più e il risultato, inevitabile, è una autentica strage di cuori che si sostanzia nei like ricevuti e nei tantissimi messaggi pieni di adorazione nei suoi confronti: “Infinitamente bellissima”, “Una donna spettacolare”, “Sei sempre il top assoluto”, “Troppo splendida e mozzafiato per essere reale, sei assurda”. La sua silhouette slanciata e statuaria è ormai diventata iconica, l’impressione è che di scatti del genere ne vedremo ancora tanti e per tanto tempo, per la gioia del popolo del web.