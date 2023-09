Sara Croce è sempre Madre Natura: l’ultima foto infiamma Instagram

Sara Croce, l’indimenticata Madre Natura di Ciao Darwin, non smentisce mai tutto il suo fascino prorompente: scatti da paura

Ci ha fatto sognare ad occhi aperti per diversi anni, sul piccolo schermo, prima nei panni di Madre Natura a Ciao Darwin e poi come la incommensurabile Bonas di Avanti un Altro. Una presenza televisiva fissa per un bel po’ di tempo, dalla eleganza e sensualità sublimi. Sara Croce per ora ha abbandonato il mondo della tv, ma rimane senza dubbio nei pensieri di moltissimi ammiratori.

Sara unisce un fascino angelico, quasi etereo, a una classe provocante e conturbante. Un mix semplicemente irresistibile, che ha fatto sì che in questi anni diventasse una delle bellezze emergenti della rete. Con un seguito su Instagram che parla per lei, da oltre un milione di followers.

La 25enne è apparsa in tv per l’ultima volta poco meno di un anno fa, presenziando alle ultime storiche puntate del Maurizio Costanzo Show. Da allora, ha deciso di dare la priorità alla sua carriera nel mondo della moda, e uno scatto dopo l’altro si sta facendo ammirare non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Di fronte a lei, di sicuro, un avvenire radioso. Anche se molti sperano che prima o poi possa tornare a incantarci sul piccolo schermo. Gli appassionati dei programmi di Paolo Bonolis di cui era una delle bellezze più eclatanti non hanno mai smesso di pensare a lei.

Nel frattempo, possiamo di certo godercela in tutta la sensualità micidiale espressa dai suoi scatti sul web, che non mancano mai e regalano sempre emozioni fortissime al suo pubblico. Tra le ultime immagini, ce n’è una che accende in un attimo la passione e la fantasia, in maniera inevitabile.

Come sempre, Sara predilige le tonalità chiare, che ne esaltano la pelle bianchissima e i capelli biondi. In questo abito però c’è qualcosa di più che risalta subito all’attenzione. Una gonna praticamente inguinale, che mini è dire poco, per non parlare della scollatura laterale, che fatica enormemente a contenere il suo pazzesco lato A.

Il risultato è pressoché scontato. Sara raccoglie sempre riscontri a non finire, sotto forma di messaggi d’amore e di una valanga di like. L’ennesimo capolavoro rialza le temperature di colpo.