Ultim’ora Giroud, l’esito degli esami: è UFFICIALE

Nella serata di ieri, in occasione di Francia-Irlanda, Olivier Giroud ha fatto e non poco preoccupare i tifosi del Milan chiedendo il cambio al 25′ a causa di un infortunio alla caviglia sinistra.

Uscito particolarmente dolorante dal campo, i pensieri dell’ambiente rossonero sono stati rivolti direttamente al derby di sabato prossimo, partita che potrebbe rappresentare già la svolta di una stagione nonostante sia solo la quarta di campionato.

Fra un’ipotesi ed un’altra, alla fine è stato lo staff medico della Francia a mettere il punto sulla questione Olivier Giroud, aggiornando tifosi del Milan e non sulle condizioni del bomber francese.

Milan, ecco l’esito degli esami di Giroud: le condizioni

Importanti novità arrivano in merito alle condizioni di Giroud in vista del derby di settimana prossima contro l’Inter. Quella trascorsa ieri è stata una notte ricca di apprensione per il mondo Milan, particolarmente preoccupato per il suo attaccante uscito al 25′ della partita di ieri fra Francia ed Irlanda per un infortunio alla caviglia.

Ovviamente si è subito iniziato ad immaginare il peggio sponda rossonera, anche perché le smorfie di dolore che hanno accompagnato l’uscita dal campo di Giroud hanno fatto particolarmente preoccupare. Alla fine lo stesso attaccante del Milan, nel post gara, aveva lasciato trapelare un leggero ottimismo in merito alle sue condizioni, ma per precauzione si è preferito aspettare gli esiti degli esami ai quali si è sottoposto il francese in giornata prima di poter cantare vittoria.

I risultati di questi alla fine hanno dato “ragione” proprio al giocatore del Milan, visto e considerato che alla fine, stando a quanto riportato da L’Equipe, Olivier Giroud ha rimediato solo una semplice distorsione alla caviglia, scampando ogni forma di pericolo particolare.

Milan, infortunio Giroud: ecco cosa ha scelto Deschamps

Considerato che l’infortunio di Olivier Giroud alla fine non è nulla di particolarmente, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps avrebbe potuto decidere di fare comunque affidamento sull’attaccante del Milan anche per la prossima sfida contro la Germania.

Alla fine il tecnico transalpino ha deciso di non forzare la presa con Giroud, che nei prossimi giorni lascerà anche il ritiro della nazionale per far ritorno in Italia, a Milanello, dove inizierà una sorta di percorso riabilitativo per tornare subito a disposizione di Stefano Pioli per il derby.

Giroud tornerà a Milano: vuole già allenarsi

Olivier Giroud è dunque pronto a lasciare il ritiro della Francia per far ritorno a Milanello, dove stando a L’Equipe verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte dello staff medico del Milan. Il francese vuole esserci per il derby, spinge per potere essere ancora uno dei protagonisti della stracittadina, e non a caso punta ad allenarsi col gruppo a partire da giovedì prossimo per essere così fra gli undici titolari del diavolo sabato.