Balotelli liberato dal Sion, torna in Italia: trattativa lampo

Mario Balotelli è in cerca di una nuova avventura per rilanciarsi. Come è noto, la sua avventura al Sion non è andata come da aspettative ed ora sta per essere liberato. Si spalancano, di conseguenza, le porte del suo ritorno in Italia grazie ad una trattativa lampo.

La vita di Mario Balotelli sembra essere una sorta di sagra di occasioni sfumate. Almeno fino a questo momento. Dopo l’ottima stagione vissuta in Turchia nell’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, ha fatto pressione per trasferirsi al Sion. Al termine della prima stagione, però, il bilancio è stato negativo o comunque ben al di sotto delle aspettative. Tanto dei tifosi quanto della dirigenza, che infatti ha deciso di cambiare, come si suol dire in questi casi. L’ex stella, tra le altre squadre, di Inter, Manchester City e Milan, infatti, è fuori dai piani del club svizzero che, per questo motivo, è pronto addirittura a svincolarlo. Per questo motivo si spalancano le possibilità di un suo ritorno in Italia.

L’ex Milan pronto a tornare in Italia

Anche al Sion, così come purtroppo è accaduto in diverse occasioni, per Mario Balotelli non è andata secondo le aspettative. L’iconico, ormai, numero 45 è stato infatti scaricato dal club svizzero ed ormai le porte del grande calcio sembrano essersi chiuse definitivamente per lui. Ha bisogno di stimoli e di un trampolino di lancio per tornare a farsi vedere. E chissà che questo ritorno in Italia non sia la soluzione.

Stando a quanto raccontato dal portale “Il Romanista“, infatti, sono diversi i club di Serie B che stanno provando a sondare il terreno con il suo entourage per condurre in porto una trattativa lampo. Si tratta ancora oggi di un profilo in grado, se è in condizione, di fare la differenza. Per questo motivo anche l’ipotesi di un ritorno in Serie A non sarebbe da scartare, allo stato attuale delle cose.

Balotelli in Serie B, tanti interessamenti

Lo seguono, infatti, alcune società di bassa classifica che vorrebbero per così dire provare la scommessa di tesserarlo a parametro zero. Di conseguenza lo si potrebbe prendere anche a mercato chiuso. Le prossime giornate potrebbero essere decisive da questo punto di vista. Mario Balotelli può cercare una seconda giovinezza ancora in Italia.