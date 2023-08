Sarri sgambetta la Juve: doppio scambio

La Lazio vuole accontentare Sarri e lo scambio può decollare: maxi operazione, Juve bruciata sul tempo da Lotito.

Un intreccio particolare, nato da una operazione fallita per le richieste di Lotito e poi dall’assalto a due gioielli bianconeri che sembrava destinato a naufragare prima ancora di discuterne.

Lazio e Juve in questo mercato hanno scambiato molte telefonate. In principio per discutere di Milinkovic Savic, ormai un vecchio ricordo piacevolissimo per i biancocelesti sia per il suo passato che per le cifre incassate, meno per i bianconeri. L’obiettivo numero uno di Allegri e Giuntoli è sfumato a margine di una operazione perfetta da parte di Lotito, bravo ad incassare una cifra neanche immaginabile a giugno per un elemento in scadenza di contratto.

L’operazione ha fatto discutere, ma pochi giorni dopo i due club hanno lavorato sul passaggio alla Lazio di Pellegrini e Rovella, trovando un accordo che soddisfa Sarri e che porterà soldi freschi a Torino, anche se con una formula che prevede pagamenti dilazionati nel tempo.

Tutto finito? No, perché il destino di entrambe le società, in un mercato strano e ricco di colpi di scena, accomuna nuovamente Sarri e Allegri. Entrambi sarebbero pronti ad accogliere un calciatore che a breve potrebbe prendere la strada della capitale. L’offerta è infatti convincente, e in attesa di un blitz di Giuntoli, al momento non semplicissimo, la Lazio potrebbe ben presto abbracciare il centrocampista.

La Lazio brucia la Juve: maxi scambio per avere Samardzic

Giuntoli incassa un’altra brutta notizia, destinata a cambiare nuovamente i piani del club. La Lazio è infatti piombata su un calciatore presentando un’offerta molto interessante.

Arriva all’Udinese con i tempi e le modalità giuste per strappare Lazar Samardzic ad una nutrita concorrenza, in fila dopo il naufragio della trattativa fra il centrocampista e l’Inter. La Juve incassa, medita il rilancio, ma i friulani riflettono su una formula che sembra convincente. All’Udinese sarebbero stati proposti circa 13 milioni di euro più due calciatori che potrebbero completare l’organico a disposizione di Sottil.

Da Roma arriverebbe infatti Gila, fuori dai piani di Sarri, ma anche Basic, centrocampista fisico che farebbe molto comodo ai friulani. Resta da capire quindi quali saranno i piani proprio dell’Udinese, che avrebbe chiesto un po’ di tempo per riflettere. Il margine per la Juve è quindi stretto. Serve un blitz immediato per cambiare nuovamente il destino di un calciatore che in questa sessione di mercato ha agitato i pensieri di molti club.