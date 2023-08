Lazio: faccia a faccia con Sarri, il motivo

Non una situazione facile quella che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri, perché l’allenatore biancoceleste ha fatto tanta polemica in questi giorni e qualcosa sta accadendo.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del club che potrebbe presto apportare dei cambiamenti significativi in vista della prossima stagione, già ci sono stati molti movimenti per quanto riguarda il mercato.

Situazione particolare quella che sta vivendo la società italiana che ora cerca di capire come concludere queste ultime ore di mercato, perché serviranno ancora dei movimenti in entrata e uscita sotto richiesta del proprio allenatore che non è del tutto felice di questo momento.

Calciomercato Lazio: nuovi acquisti in arrivo?

Novità di calciomercato per quanto riguarda il futuro della Lazio e di Maurizio Sarri, pronto a svoltare la stagione dopo la prima sconfitta stagionale. Il club ha incassato un pesante 2-1 contro il Lecce subendo una rimonta clamorosa in pochi minuti di gioco dall’85 all’87’. Per questo motivo ora si cerca di capire come concludere queste prossime ore di mercato, le ultime della sessione estiva dove la società non vuole più lasciare punti per strada e rendere competitiva la rosa ancora anche per questo nuovo anno.

Dopo il secondo posto della passata stagione si vuole ripetere la Lazio e Sarri chiede degli accorgimenti dal mercato. Bisogna capire come andare a piazzare dei colpi da parte dell’allenatore in vista della prossima stagione che è già iniziata, perché servirà anche la sua idea per chiarire alla società i profili che servono per andar a migliorare l’attuale rosa. Sono diversi i ruoli che servono al tecnico che è pronto ad incontrare la società come già rivelato in queste ore.

Arrivano notizie di mercato che riguardano i movimenti che sta per piazzare la Lazio con dei nuovi acquisti pronti ad arrivare nelle ultime ore, c’è tempo fino al 31 agosto per fare i colpi giusto.

Lazio: faccia a faccia Sarri Fabiani

Aggiornamenti da parte di Lazio Style Channel che parla del confronto che ci sarà in queste ore da parte di Sarri e del nuovo direttore sportivo Angelo Fabiani che dovrà fare di tutto per accontentare il proprio allenatore della Lazio. Novità importanti per quelli che possono essere i prossimi colpi che arriveranno entro il prossimo weekend.

Acquisti Lazio: chi manca per completare la rosa

Si è femata la trattativa per Lloris con i biancocelesti si sono rimessi alla ricerca dell’estremo difensore che sostituirà Maximiano. Sono diversi i nomi in lista con la Lazio che punta su Luigi Sepe della Salernitana o Jesse Joronen del Venezia. Possibili altre occasioni a sorpesa in attacco o difesa.