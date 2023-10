Infortuni Sassuolo: Dionisi svela le perdite

Problema di infortuni per il Sassuolo che ha perso diversi giocatori nella partita con il Monza. Arrivano le dichiarazioni di Dionisi che svela le loro condizioni.

Sassuolo: infortuni annunciati da Dionisi

Le parole di Alessio Dionisi dopo Sassuolo Monza:

“Peccato per l’atteggiamento e il gioco che abbiamo espresso. Il loro portiere ha fatto parate importanti nel primo tempo, nel secondo avrebbe dovuto avere un atteggiamento più determinante. Entrambe le squadre hanno giocato per vincere. Le partite giocate con Inter e Juventus pesano nella testa e non solo nelle gambe, ho dovuto fare delle sostituzioni obbligate per alcuni problemi dei ragazzi. Chi è entrato ha fatto quello che poteva, loro nel secondo tempo hanno creato di più.

Pinamonti ha avuto un giramento di testa, Matheus Henrique e Tressoldi hanno avuto dei problemi e potrebbero essere cose muscolari o solo crampi. Valuteremo nei prossimi giorni più che altro per l’ultimo giocatore”.