Torino: è stato bocciato, Juric pessimista

Il Torino di Juric non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Verona. Una buona prestazione ma senza vittoria e ora si pensa già alla prossima partita con la Juventus.

Torino: le dichiarazioni di Juric

Dopo Torino Verona arrivano le parole di Ivan Juric a Dazn:

“E’ stata una battaglia anche oggi, questo campionato mi fa rendere conto che tutte le partite sono difficili. C’è stata la prestazione della squadra nonostante il campo che era in condizioni pietose.

Sanabria? Spesso faccio le scelte in base agli allenamenti. Con un campo decente oggi Zapata avrebbe fatto una partita migliore. Se hai una buona classifica è ovvio che la gente si aspetta che scendi e vinci 3-0. Ma ogni partita è una lotta e noi abbiamo fatto una buona prestazione, poi la vittoria non è arrivata.

Oggi la squadra ha giocato per vincere e non ha concesso niente. Speriamo di fare una grande partita con la Juve. C’è tanta voglia di crescere e migliorare in questo terzo anno, speriamo di vincere e fare bene con la Juve. Vedo tante cose positive e tante altre negative per il cammino”.