Juventus, Allegri critico dopo il Sassuolo: “Non siamo fenomeni”

La Juventus perde, male, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, non riuscendo momentaneamente a superare l’Inter in vetta alla classifica di Serie A.

Una sconfitta che brucia, soprattutto per il modo in cui è arrivata, e che potrebbe avere delle conseguenze importanti nel proseguo della stagione della Vecchia Signora. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Reggio Emilia, visibilmente deluso per il risultato ottenuto dai suoi ragazzi, Massimiliano Allegri si è dimostrato essere particolarmente critico nei confronti della sua Juventus, quasi a voler riportare con i piedi per terra la sua squadra dopo quanto è stato detto nel corso di questa settimana di avvicinamento a questo partita.

Juventus, Allegri non ci sta: “Non siamo fenomeni”

La Juventus ci credeva, voleva davvero tornare in vetta alla classifica della Serie A dopo tanto tempo, anche per una sola notta, ed il botta e risposta ai gol del Sassuolo ne è stata la dimostrazione.

Ad un certo punto, però, la formazione di Massimiliano Allegri è come se si fosse sciolta, e sul più bello quella di Dionisi ha sferrato un uno-due micidiale che ha mandato ko la Vecchia Signora. Non si può dire che i bianconeri non ci abbiano provato, ma mai come in questa partita sono uscite fuori tutte le lacune sulle quali l’allenatore toscano ha l’obbligo di lavorare per evitare che disfatte del genere possano riproporsi nelle prossime uscite stagionali.

Perdere in questo modo, comunque, fa abbastanza male, e nel post partita del Mapei Stadium Allegri si è rivolto con tono decisamente critico nei confronti della sua Juventus, visibilmente deluso per quanto maturato nel corso del 90′. Ai microfoni di DAZN l’allenatore della Vecchia Signora ha infatti detto che: “Non eravamo fenomeni prima, ma non siamo neanche scarsi adesso. Abbiamo giocato una partita “farfallina”, abbiamo perso punti importanti. Abbiamo preso gol alla prima situazione, e questo significa pagare a caro prezzo l’aver staccato la testa“.

Sassuolo-Juventus: risultato di una settimana di lavoro

Il risultato di questa sera è la conseguenza di una settimana di lavoro non ottima da parte della Juventus. Già ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri aveva messo in allerta l’ambiente, e per come è andata a finire questa sera l’impressione è che torto, alla fine, il toscano non aveva.

Nel post partita di DAZN l’allenatore della Vecchia Signora ha confermato questa “teoria” dicendo: “Ci sono dei momenti in cui dobbiamo fare meglio. Oggi è la parte finale di una settimana nella quale non abbiamo dato il massimo, e le avvisaglie già ci sono state proprio nel corso di questa. Non bisogna però abbattersi, perché martedì dobbiamo rialzarci e conquistare i tre punti“.

Juventus: Allegri svela un retroscena su Vlahovic

Dusan Vlahovic è stato senza ombra di dubbio uno dei grandi “assenti” della partita di questa sera, e quel gol mangiato nel corso della ripresa ne è la dimostrazione. Allegri, però, nel post partita ha svelato un retroscena sul bomber della Juventus che ha lasciato a bocca aperta i tifosi: “Vlahovic? Non ha fatto una bella partita, ma così è stato nel complesso. Stasera più di altre volte per lui era complicata, anche perché non è stato benissimo negli scorsi giorni“.