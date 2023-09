Serie A, UFFICIALE: non convocato per infortunio, ma c’è un ritorno

Esclusione ufficiale a causa dell’infortunio, uno dei calciatori dell’undici titolare non ci sarà dopo il problema riscontrato.

Escluso dai convocati, appunto, ma nel suo ruolo c’è il ritorno di un altro elemento importante della rosa, dopo gli appuntamenti europei dell’ultima settimana.

Le squadre italiane sono infatti state protagoniste delle competizioni europee, tra Champions, Europa e Conference League. Molti tra gli allenatori – basti pensare al Milan – hanno dovuto fare i conti con alcuni problemi legati agli infortuni. E tra questi, una squadra in particolare, che ritrova sì uno dei suoi calciatori più importanti, ma perde il suo numero 10.

Serie A, infortunio e tegola dopo l’Europa: non è stato convocato

Brutte notizie per uno dei club principali in Serie A, tra le big, considerando quello che è stato l’ultimo appuntamento in Europa dei club italiani.

L’appuntamento importante in Serie A non vedrà protagonista l’argentino che, dopo l’ultima sfida disputata in Conference League, è finito KO e non sarà a disposizione di mister Vincenzo Italiano.

Parliamo infatti di Nico Gonzalez che, in vista per il match da giocare contro l’Udinese, non fa parte della lista di Italiano, non convocato a causa dell’infortunio.

Fiorentina, la lista dei convocati per l’Udinese: out Nico Gonzalez per infortunio

La Fiorentina deve fare i conti con l’infortunio di Nico Gonzalez, calciatore finito ai box dopo l’appuntamento in Europa contro i belgi del Genk. Quella che segue, è la lista dei convocati di Vincenzo Italiano, per la sfida contro l’Udinese:

PORTIERI – Christensen, Martinelli, Terracciano;

DIFENSORI – Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri;

CENTROCAMPISTI – Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur;

ATTACCATI – Beltran, Brekalo, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil.

Ultime su Nico Gonzalez: le condizioni, recupera Ikonè

Mentre la Fiorentina deve fare i conti con le condizioni sull’infortunio di Nico Gonzalez, può contare invece sulla presenza di Ikonè. L’ex Lille sarà infatti di nuovo a disposizione di Vincenzo Italiano e del club viola.

Secondo quelli che sono i rumors, in merito alle condizioni di Nico Gonzalez, Vincenzo Italiano potrebbe doverne fare a meno nell’immediato e forse anche nel turno infrasettimanale. Contro il Frosinone, infatti, rischia di non essere a disposizione. Italiano, appunto, spera di poter tornare a contare su di lui in vista dei match contro il Cagliari, il Ferencvaros in Conference League e quello delicato contro il Napoli, prima della sosta per le Nazionali.